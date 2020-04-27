Головна Новини
27 квітня • оновлено в 21:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Вчені виявили COVID-19 ще в 2013 році

5.6т
Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19, або його потенційний предок, був знайдений ще в 2013 році в китайській печері.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відкриття зробив американський зоолог, фахівець з екології хвороб Пітер Дасзак, пише CNN.

COVID-19 був іще сім років тому: вчені зробили несподіване відкриття

Протягом останніх десяти років він об'їздив 20 країн, в яких вивчав печери з кажанами, щоб відшукати нові види коронавірусу.

"Ми зібрали більше 15 тисяч зразків біоматеріалів кажанів, що призвело до відкриття майже 500 нових коронавірусів", – розповів учений.

Одним із них був потенційний предок нинішнього COVID-19.

Коли в Китаї з'явилися перші хворі новим коронавірусом, вірусологиня Ши Чженлі з Уханьского інституту вірусології порівняла геном нового вірусу з усіма наявними зразками і виявила тільки один збіг (на 96,2%) – зі зразком, взятим у підковоносого кажана з печери в провінції Юньнань у 2013 році.

Зазначається, що він був або предком COVID-19, або його близьким родичем. Передбачається, що відсутні 3,8% в новий геном доповнив проміжний господар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені прийшли до висновку, що неконтрольоване поширення коронавірусу COVID-19 може відбуватися під час міграції птахів і звірів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Юрій Сергієнко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
5
Смішно
14
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію COVID-19: це ще не кінець.

  • В Італії та Великобританії заявили про рекорди в боротьбі з коронавірусом.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги