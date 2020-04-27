COVID-19 був іще сім років тому: вчені зробили несподіване відкриття

Коронавірус COVID-19, або його потенційний предок, був знайдений ще в 2013 році в китайській печері.

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Відкриття зробив американський зоолог, фахівець з екології хвороб Пітер Дасзак, пише CNN.

Протягом останніх десяти років він об'їздив 20 країн, в яких вивчав печери з кажанами, щоб відшукати нові види коронавірусу.

"Ми зібрали більше 15 тисяч зразків біоматеріалів кажанів, що призвело до відкриття майже 500 нових коронавірусів", – розповів учений.

Одним із них був потенційний предок нинішнього COVID-19.

Коли в Китаї з'явилися перші хворі новим коронавірусом, вірусологиня Ши Чженлі з Уханьского інституту вірусології порівняла геном нового вірусу з усіма наявними зразками і виявила тільки один збіг (на 96,2%) – зі зразком, взятим у підковоносого кажана з печери в провінції Юньнань у 2013 році.

Зазначається, що він був або предком COVID-19, або його близьким родичем. Передбачається, що відсутні 3,8% в новий геном доповнив проміжний господар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені прийшли до висновку, що неконтрольоване поширення коронавірусу COVID-19 може відбуватися під час міграції птахів і звірів.

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