COVID-19 викликав дискусії у світі: медики сперечаються через ліки, а Швеція визнала помилку відмови від карантину

А Швеція, де смертність від коронавірусу перевищила цифри в сусідніх країнах, визнала недоцільність відмови від карантину

Південна Корея після чергового спалаху захворювання ввела систему QR-кодів для контролю відвідувачів клубів і церков

Зі свого боку медики не можуть дійти спільної думки щодо призначення тих чи інших ліків при COVID-19

Політики і громадськість почали сперечатися про доцільність введення заборон, а також дотримання рекомендацій ВООЗ

Після поступового виходу з карантину через пандемію коронавірусу, в багатьох країнах політики і громадськість почали дискутувати про доцільність введення заборон, а також дотримання рекомендацій ВООЗ.

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Водночас у США фахівці взялися за розслідування невдач, а також непідготовленості лікарів і чиновників охорони здоров'я на початку пандемії. Про помилки і відповіді на запитання щодо COVID-19, довкола яких точаться суперечки в світі, пише ВВС.

COVID-19 викликав дискусії у світі

Якою має бути дистанція при COVID-19

Оскільки серед вчених немає єдиної думки щодо соціального дистанціювання, у низці країн її вирішили зменшити, аби прискорити повернення до роботи.

Так, ВООЗ називає безпечною відстань хоча б в один метр. Більшість органів охорони здоров'я на місцях вимагають дистанції у 1,5 метра, а ось у Британії уряд наполягає на двох метрах.

Соціальна дистанція в різних країнах:

1 метр – Гонконг, Данія, Китай, Литва, Сінгапур, Франція;

1,4 метра – Південна Корея;

1,5 метра – Австралія, Бельгія, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Португалія, Росія;

1,8 метра – США;

2 метра – Канада, Іспанія, Британія.

Медики сперечаються щодо правильності призначення ліків

У березні в британській Національній системі охорони здоров'я заявили про те, що протизапальний препарат ібупрофен не варто вживати при лікуванні коронавірусу. Попросив утриматися від його застосування і глава МОЗ Франції.

Водночас уже в червні дослідженням ібупрофену щодо його ефективності в боротьбі з симптомами коронавірусу зайнялася команда лікарів із двох лондонських лікарень і Королівського коледжу за участю фармацевтичної компанії SEEK Group.

За їхніми словами, ці ліки можуть допомагати під час проблем із диханням, що є частим симптом COVID-19. Дослідники сподіваються, що препарат може бути альтернативою ШВЛ для пацієнтів із коронавірусом.

Карантин "убиває" туризм

У Британії політики сперечаються щодо доцільності 14-денного карантину для всіх, хто прибуває в країну, до того ж навіть для британців, які повертаються з-за кордону.

Уряд стверджує, що тільки так можна запобігти другій хвилі епідемії, такої ж думки нібито і 68% жителів країни. Однак багато депутатів правлячої Консервативної партії виступають проти, тому що побоюються серйозних наслідків для бізнесу.

За їхніми словами, якщо після повернення з відпустки британці будуть зобов'язані два тижні не виходити з дому, то більшість із них нікуди не поїде цього літа. У результаті туристичному сектору буде завдано непоправної шкоди.

Інші пропонують компроміс – так звані авіамости між Британією і країнами, у яких епідемія переважно під контролем.

Чому США виявилися не готові до пандемії

Відома газета New York Times опублікувала матеріал про помилки і технічні проблеми, з якими зіткнувся Центр із контролю і профілактики захворювань США на початку пандемії.

Журналісти стверджують, що застарілі національні системи збору даних давали неточні результати. Водночас серйозні помилки також були допущені під час тестування на коронавірус. Тоді як бюрократичні процедури взагалі заважали швидкому ухваленню і виконанню рішень.

"Не допомагали і неадекватні запити від керівництва країни – наприклад, адміністрація президента просила оцінити ескізи масок із написом "Зробимо Америку знову здоровою!", яка перефразовує передвиборче гасло Дональда Трампа", – пише видання.

Після інтерв'ю з більш ніж 100 чиновниками різних рівнів і вивчення внутрішніх документів Центру з контролю і профілактики захворювань США, розслідувачі дійшли висновку, що впливове відомство опинилося просто не готове до пандемії.

QR-коди для походу в клуб або церкву

У Південній Кореї з 10 червня відвідувачі закритих спортивних і розважальних установ змушені будуть реєструватися на вході за допомогою QR-кодів на своїх смартфонах. До того ж влада зможе вводити аналогічні обмеження навіть у бібліотеках, лікарнях, кафе і церквах.

Зазначається, що ці дані будуть вноситися в централізовану базу на чотири тижні, а потім автоматично видалятися.

Рішення було ухвалено після нового спалаху COVID-19 у Сеулі. Зокрема, після зняття карантину в столиці відкрилися нічні клуби, бари і караоке-бари, які стали осередком нових заражень. Влада не змогла знайти всіх відвідувачів, щоб взяти аналізи і за необхідності відправити на карантин. Тому вирішила ввести таку систему QR-кодів.

Швеція визнала недоцільність відмови від карантину

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл, який раніше захищав свою стратегію непотрібності введення карантину, заявив, що був неправий. У результаті рівень смертності в країні перевищив показники всіх сусідів: у Швеції із 10 млн населення більше 4,4 тис. померлих, тоді як у Данії, Норвегії та Фінляндії кількість жертв вірусу не перевищила 600 осіб.

Тегнелл визнав, що в боротьбі з пандемією його країна могла діяти інакше.

"Якщо ми знову зіткнемося зі схожим захворюванням, з урахуванням того, що ми знаємо про нього зараз, то виберемо щось середнє між заходами Швеції і всього іншого світу", – констатував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю, ймовірно, навмисно приховувала від ВООЗ інформацію про коронавірус, який викликав світову пандемію.

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