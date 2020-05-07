COVID-19 вийшов із лабораторії в Ухані? США раптово відмовилися від звинувачень у бік Китаю

Американська влада не знайшла підтвердження того, що новий тип коронавірусу COVID-19 походить із лабораторії в китайському місті Ухань.

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Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Його слова цитує New York Post (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас немає впевненості, що це почалося в лабораторії", – сказав він.

Майк Помпео заявив, що США не знайшли підтвердження походження коронавірусу із китайської лабораторії

Видання підкреслює, що ще минулої неділі Помпео голослівно заявляв про наявність "значної кількості доказів" про те, що новий тип коронавірусу виник саме в китайській лабораторії.

Тоді як нині високопоставлений американський дипломат відхрестився від попередніх слів.

"Розвідувальна спільнота все ще з'ясовує, де саме з'явився цей вірус", – запевнив він.

Водночас Помпео закликав Китай надати зразки вірусу й доступ до них, аби США могли розслідувати: COVID-19 справді був створений у лабораторії чи ж має природне походження.

Крім цього, він звинуватив китайську владу в непрозорості, зазначивши, що тільки Комуністична партія Китаю володіє інформацією про "нульового пацієнта".

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