COVID-19 відступає: в Італії 5 днів поспіль фіксують зниження зростання захворюваності

В Італії п'ятий день поспіль спостерігається зниження випадків зараження коронавірусом COVID-19. Число хворих за добу знизилася на 321 особу та склало 106 527 осіб.

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Всього за минулу добу, 23 квітня, хворобу побороли 2 922 особи, за весь час епідемії – 60 498 осіб, повідомляє агентство АНСА.

При цьому від коронавірусної інфекції за добу померли 420 осіб, за весь час – 25 969.

COVID-19 в Італії

Нові випадки коронавірусу за добу виявили у 3 021 особи, в цілому позитивний тест на COVID-19 здали вже 192 994 особи.

Нагадаємо, що в Італії кількість протестованих на коронавірус COVID-19 людей склало 1,053 млн. При цьому було використано 1,58 млн тестів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Італія домоглася гучного успіху в боротьбі з COVID-19.

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