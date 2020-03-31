COVID-19 убив уже понад 40 тисяч людей у світі

У світі від коронавірусу COVID-19 померло вже 41 234 людини. При цьому останні 10 тисяч – усього за два дні.

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Згідно з даними на сайті worldometers.info, всього заразилися 835 892 особи, з яких вилікувалися 174 454. Так, зараз хворіють 620 204 людини, з них 30 964 (5%) перебувають у серйозному або критичному стані.

Динаміка щодо летальних випадків виглядає так: показника у 15 тисяч було досягнуто за 10 тижнів, ще 15 тисяч померли протягом п'яти днів і ще 10 тисяч померли всього протягом двох днів.

Лідирують за кількістю заражених США – 176 518 випадків (3 431 смертей), однак за летальними випадками на першому місці Італія – 12 428 смертей (105 792 заражених).

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії протягом минулої доби, 30 березня, від коронавірусу померло 849 осіб. Це є рекордним показником з початку епідемії в країні.

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