COVID-19 вбив понад 1,3 млн осіб, в Україні можуть ввести повний локдаун: статистика на 22 листопада. Оновлюється
Станом на неділю, 22 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 58,5 млн осіб, більше 659 тисяч – за останню добу. У той же час, від хвороби померли 1,3 млн пацієнтів, а одужали – 40,4 млн.
В Україні коронавірусом заразилися більш 612 тисяч осіб. В урядових колах заявили про можливість введення повного локдауна на новорічні свята для стримування пандемії.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 612 665 осіб. Померли 10 813 пацієнтів, одужали – 282 313.
Головлікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький попередив про третю хвилю коронавірусу в країні. Він переконаний, що в пік статистику можна множити на 5.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування в світі залишаються США (12,4 млн), Індія (9 млн) і Бразилія (6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
У світі на сьогодні інфекція забрала життя більш 1,38 млн осіб, але більш 40 млн змогли побороти її. Згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 16,6 млн жителів планети.
Головне за 22 листопада:
Колишній заступник міністра охорони здоров'я, обраний депутат Київської міської ради Олександр Лінчевський припустив, що за станом на 31 грудня в Україні може скластися катастрофічна ситуація із захворюваністю на коронавірус.
Доктор медичних наук, професор Сергій Дубров сказав, якщо в Україні буде щодня 15-20 тисяч нових заражених COVID-19, то тіла померлих пацієнтів будуть складати на підлогах в прийомних відділеннях лікарень.
Також Дубров розповів, що втрату нюху, яка є одним з симптомів коронавірусу, лікувати нічим не потрібно.