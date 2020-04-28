COVID-19 вб'є готівку? У Британії озвучили вражаючу статистику

Обсяг зняття готівки в банкоматах в умовах карантину через коронавірус приблизно на 60% нижче, ніж рік тому.

Про це свідчать дані загальної міжбанківської мережі банкоматів Великобританії – Link. Проведене опитування показало, що за останній місяць обсяг транзакцій в банкоматах значно скоротився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, передає DailyMail.

Згідно з результатами опитування, 75% жителів Британії стали рідше користуватися грошима, а 58% зізналися, що використовують готівку набагато менше, ніж раніше. Тим не менш, 23% сказали, що використовують однакову суму готівки або більше.

Через коронавірус люди менше використовують готівку

Більше половини (54%) людей заявили, що в даний час вони уникають використання готівки гроші і використовують альтернативні способи оплати.

Понад три чверті (76%) людей вважають, що криза коронавірусу вплине на їхнє майбутнє використання грошових коштів протягом наступних шести місяців. Вони заявили, що будуть частіше використовувати безконтактні карти або робити покупки в інтернеті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в розпал карантину активізувалися шахраї, які всього за кілька тижнів винайшли вже цілий ряд схем.