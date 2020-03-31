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1 квітня • оновлено в 00:15
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У Туркменістані "заборонили" коронавірус: за маски та розмови заарештовують

3.4т
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Влада Туркменістану заборонила слово "коронавірус", а носіння медичних масок на людях і розмови про захворювання можуть привести до арешту.

Як повідомила організація "Репортери без кордонів", на такі заходи влада пішла нібито для того, щоб зменшити паніку серед населення.

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Слово "коронавірус" не можуть використовувати співробітники державних ЗМІ, воно було виключено зі спеціальних брошур, які поширювали в школах, лікарнях та інших громадських установах.

Щоб перевірити виконання норм, місцева поліція патрулює вулиці в цивільному одязі, передає "Радіо Свобода".

"За будь-які розмови про коронавірус у країні забирають. У чергах, на зупинках, в автобусах слухають розмови спецлюди", – повідомив кореспондент в Ашхабаді.

Водночас у громадських місцях у столиці країни з'явилися засоби дезінфекції, а в аптеках на антисептики виник дефіцит:

Зазначимо, за офіційними даними в Туркменістані на 31 березня не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

У Туркменістані "заборонили" коронавірус: за маски та розмови заарештовують

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, в Україні підтверджено вже 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього зафіксовано 17 летальних випадків, 10 осіб одужали.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Туркменістан
Теги
хвороба інфекція вірус
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Странно, что хубло не додумался своих мокш пиз.дить
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Та песный шах может и запретит но вирус ему подсунут на лаваше
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Перемога скоро
Перемога скоро
Радио Свобода - оно такое. За разговоры о коронавирусе могут арестовать, но при этом:"Вокруг крупных населенных пунктов, включая Ашхабад, созданы дополнительные пункты контроля. До въезда в них измеряется температура водителей или пассажиров автотранспорта; печатные и электронные СМИ распространяют рекомендации международных организаций (ВОЗ и ЮНИСЕФ) и туркменского Минздрава; в школах детям разъясняется важность личной гигиены, особенно мытья рук с мылом; национальный комитет по профилактике инфекционных заболеваний в целях мониторинга ситуации проводит регулярные заседания; с 20 марта по 20 апреля ограниченно пересечение госграницы Туркменистана иностранными гражданами." :)
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