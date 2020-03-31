У Туркменістані "заборонили" коронавірус: за маски та розмови заарештовують

Влада Туркменістану заборонила слово "коронавірус", а носіння медичних масок на людях і розмови про захворювання можуть привести до арешту.

Як повідомила організація "Репортери без кордонів", на такі заходи влада пішла нібито для того, щоб зменшити паніку серед населення.

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Слово "коронавірус" не можуть використовувати співробітники державних ЗМІ, воно було виключено зі спеціальних брошур, які поширювали в школах, лікарнях та інших громадських установах.

Щоб перевірити виконання норм, місцева поліція патрулює вулиці в цивільному одязі, передає "Радіо Свобода".

"За будь-які розмови про коронавірус у країні забирають. У чергах, на зупинках, в автобусах слухають розмови спецлюди", – повідомив кореспондент в Ашхабаді.

Водночас у громадських місцях у столиці країни з'явилися засоби дезінфекції, а в аптеках на антисептики виник дефіцит:

Зазначимо, за офіційними даними в Туркменістані на 31 березня не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, в Україні підтверджено вже 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього зафіксовано 17 летальних випадків, 10 осіб одужали.

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