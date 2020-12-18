У ПАР зафіксували новий різновид коронавірусу

Дар'я Дурова Світ 01:12, 19.12.2020

У Південно-Африканській Республіці зафіксували нову мутацію COVID-19, якій дали позначення 501.V2.

Про це 18 грудня повідомив міністр охорони здоров'я країни Звелі Мхізе. На своїй сторінці у Twitter він підкреслив, що новий різновид коронавірусу підтвердили генетики ПАР.

Мхізе вказав, що друга хвиля пандемії в країні пов'язана з цим типом COVID-19.

"Хоча ця мутація викликає стурбованість, причин для паніки немає", – написав міністр. Він також наголосив на важливості дотримування всіх правил карантину.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Додамо, в ПАР станом на 18 грудня зафіксували 901 538 випадків коронавірусу. Ця країна знаходиться на 18-му місці (відразу за Україною) за загальною кількістю хворих.

Дані щодо COVID-19 на 18 грудня
worldometers.info

Загинули від коронавірусу вже 24,285 мешканців ПАР. Побороли інфекцію 783 818.

Динаміка випадків, зафіксованих за день
worldometers.info
Динаміка летальних випадків
worldometers.info

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нещодавно на південному сході Великобританії виявили новий тип коронавірусу. Він поширюється швидше, ніж інші, що були відомі до цього. Уряд країни поінформував про це ВООЗ.

  • Чим небезпечний цей тип COVID-19 і чи буде вакцина працювати проти нього, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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