У ПАР зафіксували новий різновид коронавірусу

У Південно-Африканській Республіці зафіксували нову мутацію COVID-19, якій дали позначення 501.V2.

Про це 18 грудня повідомив міністр охорони здоров'я країни Звелі Мхізе. На своїй сторінці у Twitter він підкреслив, що новий різновид коронавірусу підтвердили генетики ПАР.

Мхізе вказав, що друга хвиля пандемії в країні пов'язана з цим типом COVID-19.

"Хоча ця мутація викликає стурбованість, причин для паніки немає", – написав міністр. Він також наголосив на важливості дотримування всіх правил карантину.

Додамо, в ПАР станом на 18 грудня зафіксували 901 538 випадків коронавірусу. Ця країна знаходиться на 18-му місці (відразу за Україною) за загальною кількістю хворих.

Загинули від коронавірусу вже 24,285 мешканців ПАР. Побороли інфекцію 783 818.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL: