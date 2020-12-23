У Малайзії знайшли новий коронавірус-мутант

У Малайзії 23 грудня оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу, якому дали позначення A701V.

Мутацію зафіксували у штаті Сабах. Заяву про це зробив міністр охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла, передає New Straits Times.

Уточнюється, що новий різновид COVID-19 зареєстрували після тестування 60-ти пацієнтів регіону Сабах.

МОЗ країни припустило, що A701V може бути більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант вірусу схожий на той, що раніше зафіксували в Нідерландах, Австралії і ПАР. Однак, дослідження мутації ще тривають.

"Нам ще належить дізнатися про клінічний вплив цього варіанту, його ступінь заразності або агресивності", – зазначив Нур Хішам Абдулла.

Додамо, станом на 23 грудня в Малайзії офіційно заявляється про 98 737 випадків COVID-19 (444 – летальні).

Статистика на 23 грудня worldometers.info

Динаміка випадків, виявлених за добу worldometers.info

Динаміка смертності за добу worldometers.info

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