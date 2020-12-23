У Малайзії знайшли новий коронавірус-мутант
У Малайзії 23 грудня оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу, якому дали позначення A701V.
Мутацію зафіксували у штаті Сабах. Заяву про це зробив міністр охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла, передає New Straits Times.
Уточнюється, що новий різновид COVID-19 зареєстрували після тестування 60-ти пацієнтів регіону Сабах.
МОЗ країни припустило, що A701V може бути більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант вірусу схожий на той, що раніше зафіксували в Нідерландах, Австралії і ПАР. Однак, дослідження мутації ще тривають.
"Нам ще належить дізнатися про клінічний вплив цього варіанту, його ступінь заразності або агресивності", – зазначив Нур Хішам Абдулла.
Додамо, станом на 23 грудня в Малайзії офіційно заявляється про 98 737 випадків COVID-19 (444 – летальні).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в Британії був виявлений новий, дуже заразний тип коронавірусу. На тлі цього десятки країн уже обмежили авіасполучення зі Сполученим Королівством.
23 грудня стало відомо, що в Британії знайшли ще один новий штам COVID-19, який виявився навіть більш інтенсивним, ніж попередній.
Вчені з'ясували, що мутант COVID-19, який зараз поширюється в Сполученому Королівстві, був вперше виявлений у Бразилії вісім місяців тому.