Карантин відновили! Українка, яка застрягла в Ухані, розповіла, як шукають інфікованих

Українка Анастасія Зінченко, яка через свого собаку не евакуювалася з Китаю під час спалаху коронавірусу, заявила, що в її районі Уханя знову посилили карантин.

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Про це дівчина повідомила на сторінці в Instagram в суботу, 4 квітня. "Не знаю, чи то мені не щастить, то чи так потрібно... Ухань оголосив 14-денний новий карантин тому, що знайшли нового заражену особу", – написала вона.

Анастасія і її улюбленець Instagram Анастасії Зінченко

За словами українки, в останні дні карантин всередині міста був знятий, люди могли спокійно відвідувати магазини. Тепер під підозрою опинилися друзі нового інфікованого, повинні перевірятися місця, в яких він бував.

"Протягом цих 14 днів будуть знову ходити по домівках на районі та перевіряти температуру. Раніше говорили, що 8 квітня розпечатають місто, але я вже в цьому дуже сумніваюся. Як буде далі й чим все це закінчиться, я не знаю", – розповіла Зінченко.

Instagram Анастасії Зінченко

Instagram Анастасії Зінченко

Instagram Анастасії Зінченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Анастасія Зінченко, яка знаходиться в китайському місті Ухань, отримала відмову на евакуацію разом зі своїм собакою.

Посольство України в Китаї пояснило, що дівчину не взяли, тому що уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

Після цього президент України Володимир Зеленський зв'язався з нею по телефону.

Нагадаємо: 1 березня в Україну заборонили ввозити тварин із Китаю. Рішення було прийняте у зв'язку з тим, що в Гонконзі зафіксували випадок зараження тварини коронавірусом.

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