Карантин відновили! Українка, яка застрягла в Ухані, розповіла, як шукають інфікованих

Українка Анастасія Зінченко, яка через свого собаку не евакуювалася з Китаю під час спалаху коронавірусу, заявила, що в її районі Уханя знову посилили карантин.
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Про це дівчина повідомила на сторінці в Instagram в суботу, 4 квітня. "Не знаю, чи то мені не щастить, то чи так потрібно... Ухань оголосив 14-денний новий карантин тому, що знайшли нового заражену особу", – написала вона.
Анастасія і її улюбленець
Instagram Анастасії Зінченко
За словами українки, в останні дні карантин всередині міста був знятий, люди могли спокійно відвідувати магазини. Тепер під підозрою опинилися друзі нового інфікованого, повинні перевірятися місця, в яких він бував.
"Протягом цих 14 днів будуть знову ходити по домівках на районі та перевіряти температуру. Раніше говорили, що 8 квітня розпечатають місто, але я вже в цьому дуже сумніваюся. Як буде далі й чим все це закінчиться, я не знаю", – розповіла Зінченко.
Instagram Анастасії Зінченко
Instagram Анастасії Зінченко
Instagram Анастасії Зінченко
Іронія долі дівчини з собачкою 🤷♀️🐾 Не знаю, чи то я не щастить толі так потрібно, але сьогодні на моєму районі в Ухань оголосили 14 денний новий карантин тому, що знайшли нового зараженої людини. За збігом обставин в останні дні карантин всередині міста був знятий і люди ходили спокійно в магазини і т.д, ця людина теж, з цього все його друзі і де він був до цього, тепер під підозрою. Протягом цих 14 днів будуть знову ходити по домівках на районі і перевіряти температуру. Раніше говорили що 8 квітня роздрукують місто, але я вже в цьому дуже сумніваюся 🤷♀️ як буде далі і чим все це закінчиться, я не знаю. Але, зате у нас з Мішею сьогодні з'явилися нові і позитивні фото, не змогла вибрати і визначитися з цього допомагайте, яке фото вам подобається більше? 🥰🐾
Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Анастасія Зінченко, яка знаходиться в китайському місті Ухань, отримала відмову на евакуацію разом зі своїм собакою.
Посольство України в Китаї пояснило, що дівчину не взяли, тому що уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.
Після цього президент України Володимир Зеленський зв'язався з нею по телефону.
Нагадаємо: 1 березня в Україну заборонили ввозити тварин із Китаю. Рішення було прийняте у зв'язку з тим, що в Гонконзі зафіксували випадок зараження тварини коронавірусом.
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