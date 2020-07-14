Італія вирішила продовжити карантин: МОЗ заявив, що надзвичайна фаза не закрита

Італія має намір продовжити термін дії карантинних заходів до 31 липня поточного року.

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Уряд незабаром видасть відповідний указ, заявив міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца у своєму зверненні до Сенату, передає repubblica.it.

Основними заходами, продовженими до 31 липня, є:

зобов'язання носити маску в закритих приміщеннях;

заборона на масові зібрання;

кримінальні покарання для тих, хто порушує карантин;

заборона на в'їзд або карантин для осіб, які прибувають із країн, що не входять до ЄС;

більш строгий контроль за аеропортами, портами та прикордонними пунктами.

"Ця остання міра, яку я вказав у наказі, безпосередньо пов'язана із серйозною ситуацією зараження у все більшій кількості регіонів у світі. Ми не можемо "анулювати" жертв, принесених італійцями в ці місяці – ось чому ми знову вибрали шлях граничної обачності", – наголосив Сперанца.

Він додав, що рішення про продовження надзвичайного стану поки не було затверджено.

"Думаю, всім зрозуміло: я не вважаю, що надзвичайна фаза завершена і закрита. Справа в тому, що необхідно обговорити найбільш підходящі інструменти для її вирішення. Ми оцінимо всі гіпотези на місцях. Я переконаний, що надзвичайний стан може бути введено виключно і лише на обмежений період для нашої країни", – сказав глава МОЗ Італії.

Додамо: станом на 14 липня в Італії зафіксовано понад 243 тисячі випадків COVID-19, майже 35 тисяч із яких – летальні.

Статистика в Італії. worldometers.info

Нагадаємо, раніше в Італії через пандемію ввели тимчасову заборону на в'їзд із 13 країн, що не входять до Євросоюзу.

Щоденні нові випадки. worldometers.info

Динаміка "активних" випадків. worldometers.info

Статистика смертності за добу. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі пацієнти, що побороли COVID-19, протягом декількох місяців після цього все ще страждають від наслідків інфекції, серед яких постійна втома, задишка, підвищена температура, проблеми із серцем.