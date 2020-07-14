Італія вирішила продовжити карантин: МОЗ заявив, що надзвичайна фаза не закрита
Італія має намір продовжити термін дії карантинних заходів до 31 липня поточного року.
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Уряд незабаром видасть відповідний указ, заявив міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца у своєму зверненні до Сенату, передає repubblica.it.
Основними заходами, продовженими до 31 липня, є:
зобов'язання носити маску в закритих приміщеннях;
заборона на масові зібрання;
кримінальні покарання для тих, хто порушує карантин;
заборона на в'їзд або карантин для осіб, які прибувають із країн, що не входять до ЄС;
більш строгий контроль за аеропортами, портами та прикордонними пунктами.
"Ця остання міра, яку я вказав у наказі, безпосередньо пов'язана із серйозною ситуацією зараження у все більшій кількості регіонів у світі. Ми не можемо "анулювати" жертв, принесених італійцями в ці місяці – ось чому ми знову вибрали шлях граничної обачності", – наголосив Сперанца.
Він додав, що рішення про продовження надзвичайного стану поки не було затверджено.
"Думаю, всім зрозуміло: я не вважаю, що надзвичайна фаза завершена і закрита. Справа в тому, що необхідно обговорити найбільш підходящі інструменти для її вирішення. Ми оцінимо всі гіпотези на місцях. Я переконаний, що надзвичайний стан може бути введено виключно і лише на обмежений період для нашої країни", – сказав глава МОЗ Італії.
Додамо: станом на 14 липня в Італії зафіксовано понад 243 тисячі випадків COVID-19, майже 35 тисяч із яких – летальні.
Нагадаємо, раніше в Італії через пандемію ввели тимчасову заборону на в'їзд із 13 країн, що не входять до Євросоюзу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі пацієнти, що побороли COVID-19, протягом декількох місяців після цього все ще страждають від наслідків інфекції, серед яких постійна втома, задишка, підвищена температура, проблеми із серцем.