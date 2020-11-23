Пандемія COVID-19 в Європі пішла на спад

Темпи захворюваності на COVID-19 у країнах Європи знижуються, але в більшості країн регіону карантин залишається чинним.

Як пише "Інтерфакс", кількість нових інфікованих продовжує падати, зокрема, у Франції. Пік захворюваності (88 790 випадків коронавірусу за добу) там спостерігався 7 листопада.

У понеділок, 23 листопада, французькі органи охорони здоров'я відзвітували про 4 452 випадки за 24 години, тоді як у неділю показники склали 13 157. Захворюваність знижується четвертий день поспіль.

Дані на 23 листопада worldometers.info

У Великобританії зареєстрований найнижчий добовий приріст тих, хто заразився COVID-19, (15 450 випадків), а добова кількість смертей за тиждень знизилася на 6% і склала 206.

В Італії за неділю виявили 22 930 нових випадків коронавірусу, що на 5,4 тис. нижче показника, зафіксованого за підсумками суботи (28 334 нових випадків) і на 4,4 тис. нижче цифр, опублікованих минулого понеділка, 16 листопада (27 354).

Водночас за 24 години в Італії померли 630 інфікованих, що майже на 70 вище, ніж напередодні (562).

В Іспанії добовий показник випадків коронавірусу на 100 тис. жителів країни знизився до 374. Вперше з 23 жовтня він становить менше 400. Так, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, за період з п'ятниці до понеділка в Іспанії виявили 25 795 інфікованих і 511 випадків смерті серед осіб із коронавірусом.

У Люксембурзі тим часом вводять нові обмеження. Так, прем'єр країни Ксав'є Бетель у понеділок оголосив про закриття барів, кафе, ресторанів і спортзалів до 15 грудня.

Згідно з даними Європейського центру із запобігання та контролю за захворюваннями, у Люксембурзі найвищий показник інфікування COVID-19 на душу населення серед країн ЄС.

Середньодобовий приріст випадків у країні з жовтня становить понад 500. 18 листопада був зафіксований рекордний показник у 892 випадки зараження. Водночас кількість добових летальних випадків не досягає 10.

В Угорщині за добу виявили 3 334 випадки COVID-19. За день до цього їх було 4 320. Загалом у країні після зростання масштабів інфікування з другої половини жовтня спостерігається спад захворюваності. Максимальні показники спостерігалися 7 листопада (5 318), 16 листопада (6 495) і 17 листопада (5 203).

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, коли визначиться дата поставок в Україну вакцини проти COVID-19 від фонду COVAX.