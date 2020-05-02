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3 травня • оновлено в 23:00
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Стало відомо, чи тестувався Лукашенко на коронавірус

11.9т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко добре себе почуває і не здавав тести на коронавірус COVID-19.

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Із такою заявою в суботу, 2 травня, в ефірі телеканалу "Беларусь 1" виступила прессекретарка глави держави Наталія Ейсмонт.

"Абсолютно точно знаю, що президент досі не робив тест на коронавірус. У цьому немає жодної необхідності", – стверджує вона.

Президент живе за містом – фактично в селі, – за багато років не змінював своїх звичок, веде здоровий спосіб життя, має хороший імунітет і добре себе почуває, додала Ейсмонт.

"І в зв'язку з цим необхідності робити тест немає", – підкреслила прессекретарка.

Станом на 2 травня в Білорусі число жертв COVID-19 досягло 97. Кількість заражених збільшилася до 15 828, за добу заразилися 911 осіб.

Президент Білорусі, однак, досі не бачить необхідності вводити карантин у країні.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом у Великій Британії кількість померлих від COVID-19 перевищила 28 тис. осіб (+621 за день). За кількістю летальних випадків країна посіла третє місце в світі.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
інфекція хвороба політика вірус
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