Австралія "перемогла" COVID-19: у країні не виявили нових випадків зараження

Дар'я Дурова Світ 22:01, 1.11.2020

В Австралії протягом 31 жовтня вперше за майже п'ять місяців не було зафіксовано жодного нового випадку COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Грег Хант, передає Reuters. У зв'язку з цим у країні планують подальше поступове ослаблення карантину.

Крім того, в штаті Вікторія – "гарячій точці" пандемії в країні (на регіон припадає понад 90% із 907 смертей, пов'язаних із коронавірусом в Австралії) не зареєстрували нових випадків зараження або смертей другий день поспіль.

Як зазначив глава МОЗ Хант, нових інфікованих не було вперше з 9 червня. "Спасибі всім нашим чудовим працівникам охорони здоров'я та, перш за все, австралійському народу", – сказав він.

Всього з початку пандемії в Австралії зареєстрували 27 595 випадків захворювання.

Невеликі цифри інфікування пов'язують зі швидким закриттям міжнародних кордонів, введенням обмежень із соціального дистанціювання, широкомасштабним тестуванням і відстеженням хвороби.

Нові випадки COVID-19 в Австралії
worldometers.info
Динаміка активних випадків
worldometers.info
Кількість смертей у результаті коронавірусу
worldometers.info

Карта поширення коронавірусу в світі:

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