Швейцарія з 27 квітня почне поступове ослаблення карантину, який у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 уряд ввів 16 березня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляється в матеріалі "Голосу Америки". Українка Катерина Ботанова, яка живе в Швейцарії, зазначила, що багато хто критикує порядок послаблення карантинних заходів.

Так, спершу в країні відкриється частина малих бізнесів: перукарні, масажні салони та салони тату, садові центри, будівельні супермаркети. При цьому дитячі садки і школи ще будуть закриті.

"Якщо перша хвиля відкриттів починається вже в найближчий понеділок, то чому сади і школи відкриються тільки через 2 тижні? Куди і як працівники цих відкритих бізнесів будуть дівати своїх дітей?..

Інші критики запитують про логіку рішень, коли зберігається обмеження на збори більше 5 осіб і соціальна дистанція, але одночасно відкриваються школи, де цих обмежень, звісно, буде дуже складно дотримуватися", – зазначила Ботанова.

COVID-19 у Швейцарії Колаж

Відомо, що карантин у Швейцарії спершу ввели до 19 квітня, але в результаті продовжили на тиждень. Федеральний уряд запланував три стадії ослаблення карантинних заходів.

Із 27 квітня, окрім відкриття деякого малого бізнесу, можна буде знову звертатися до лікарів із нетермінових питань, відкриються кабінети фізіотерапії, стоматологічні та інші спеціалізовані клініки. Сім'ям буде дозволено відвідувати похорон рідних.

На другій стадії, від 11 травня, планують відкрити середні школи і садки, а також більшість спеціалізованих магазинів. Третім кроком, від 8 червня, повернуться до роботи музеї, бібліотеки, університети.

Це повинно відбуватися із збереженням нових правил соціального дистанціювання, а також із забороною на збори більше п'яти осіб.

Як зазначила Ботанова, карантин для швейцарців, очевидно, не представляє великої проблеми. "Соціальна дистанція і дисципліна тут і без карантину досить велика", – пояснила вона.

"Для того, щоб гуляти в парку або сидіти на набережній Рейну в Базелі, де я живу, не треба мати собаку або маленьку дитину, а також маску носити не треба. Типовий теплий весняний день... – це коли в парках і на набережних повно народу. Діти грають на майданчиках, батьки читають на сонечку книги, хтось собі ходить по канату, хто п'є пиво, але всі – ввічливо групами не більше чотирьох", – розповіла українка.

"У перші дні мене дуже смішили компанії на Рейні, які тусувалися і пили вино – але розділені на пари й на відстані двох метрів одне від одного. Поки ми так не святкували ювілей колеги: прогулюючись двома парами на протилежних краях набережної з пластиковими стаканами в руках . Мої сусідки навіть почали щоранку разом займатися йогою у дворі, колом на відстані кілька метрів одне від одного", – додала Ботанова.

На вулицях і в парках, як помітила вона, стався "надприродний вибух бігунів", але вони займаються фітнесом зі збереженням соціальної дистанції.

Громадський транспорт у Швейцарії не зупиняли, але дещо скоротили розклад потягів.

"Крім цього, тут продовжували працювати супермаркети, хлібні магазини та аптеки (але закрили всі квіткові магазини і навіть квіткові відділи в супермаркетах), кіоски та доставка їжі з деяких ресторанів. Із часом деякі бари та ресторани почали також продавати їжу та напої "на виніс". Працювали кілька дитячих садків для дітей медпрацівників і ключових робочих", – розповіла Ботанова.

При цьому, як зазначається в статті, Швейцарія відчула на собі одну з найсильніших і найбільш ранніх хвиль пандемії в Європі. Крім того, в країні найвищий у світі рівень тестування per capita – більше 6000 тестів на день.

Станом на 24 квітня в Швейцарії 28 677 підтверджених випадків COVID-19 (1 551 із них летальні). 20 600 осіб вилікувалися від нової інфекції.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно китайські вчені довели неефективність противірусних препаратів "Лопінавір/Ритонавір" і "Арбідол" у боротьбі з COVID-19.