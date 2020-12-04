У ВООЗ назвали вакцини від COVID-19 "світлом у кінці тунелю", але закликали не розслаблятися

Вакцини проти COVID-19 є вкрай важливим інструментом, але без комплексних заходів не зможуть повністю перемогти пандемію і "заспокоюватися" ще рано.

Про це на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 4 грудня завив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області здоров'я Майк Райан. Захід транслювався на Twitter-сторінці ВООЗ.

У ВООЗ підкреслили, що стурбовані зростаючою думкою про те, що пандемія закінчилася. Як сказав Райан, вакцини не означають "нульового" COVID-19. Крім того, у багатьох регіонах спостерігається дуже високий рівень передачі вірусу, який чинить величезний тиск на медичну систему.

"Вакцини та вакцинація додадуть важливий і потужний інструмент до нашого набору. Але самі по собі вони не впораються з цим завданням", – підкреслив Райан.

Експерт зазначив, що щеплення повинні стати частиною стратегії протидії пандемії.

"Ми... бачимо, що з'являються дані про те, що імунітет може бути недовговічним і, отже, може статися повторне зараження", – сказав Райан.

Майк Райан ВВС

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус зі свого боку назвав вакцини "світлом у кінці тунелю". "Прогрес в області вакцин дає нам всім імпульс", – сказав він.

Він додав, що деяким країнам Європи вдалося скоротити передачу коронавірусу, запровадивши суворі заходи карантину або локдаун.

Глава ВООЗ визнав, що "люди втомилися" і 2020 рік був важким. "Лікарні працюють на межі можливостей або навіть – понад цю межу", – сказав Гебреєсус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не розглядає закупівлю та використання російської вакцини від коронавірусу, оскільки її фактично не існує.