У ВООЗ назвали вакцини від COVID-19 "світлом у кінці тунелю", але закликали не розслаблятися

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
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Вакцина проти коронавируса

Вакцини проти COVID-19 є вкрай важливим інструментом, але без комплексних заходів не зможуть повністю перемогти пандемію і "заспокоюватися" ще рано.

Про це на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 4 грудня завив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області здоров'я Майк Райан. Захід транслювався на Twitter-сторінці ВООЗ.

У ВООЗ підкреслили, що стурбовані зростаючою думкою про те, що пандемія закінчилася. Як сказав Райан, вакцини не означають "нульового" COVID-19. Крім того, у багатьох регіонах спостерігається дуже високий рівень передачі вірусу, який чинить величезний тиск на медичну систему.

"Вакцини та вакцинація додадуть важливий і потужний інструмент до нашого набору. Але самі по собі вони не впораються з цим завданням", – підкреслив Райан.

Експерт зазначив, що щеплення повинні стати частиною стратегії протидії пандемії.

"Ми... бачимо, що з'являються дані про те, що імунітет може бути недовговічним і, отже, може статися повторне зараження", – сказав Райан.

Майк Райан

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус зі свого боку назвав вакцини "світлом у кінці тунелю". "Прогрес в області вакцин дає нам всім імпульс", – сказав він.

Він додав, що деяким країнам Європи вдалося скоротити передачу коронавірусу, запровадивши суворі заходи карантину або локдаун.

Глава ВООЗ визнав, що "люди втомилися" і 2020 рік був важким. "Лікарні працюють на межі можливостей або навітьпонад цю межу", – сказав Гебреєсус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не розглядає закупівлю та використання російської вакцини від коронавірусу, оскільки її фактично не існує.

КоронавірусВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)Вакцина від коронавірусуТедрос Аданом Гебреєсус