Третя в світовому антирейтингу: в Великобританії різко зросла кількість жертв COVID-19

У Великобританії 2 травня кількість померлих від коронавірусу COVID-19 перевищила 28 тис. осіб.
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Про це заявляється в звіті Міністерства охорони здоров'я Сполученого Королівства. Дані були опубліковані відомством у Twitter.
COVID-19 у Великобританії
Колаж
За останню добу в країні померла 621 людина (на 118 менше, ніж 1 травня). Загальна кількість жертв епідемії становить 28 131 ооба.
Зазначимо, за кількістю летальних випадків Великобританія займає третє місце в світі (після США й Італії).
Всього в країні підтверджено 182 260 випадків зараження, 4806 із них – за останню добу (четверте місце в світі після США, Іспанії та Італії).
As of 9am 2 May, there have been 1,129,907 tests, with 105,937 tests on 1 May.- Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 2, 2020
825,946 people have been tested of which 182,260 tested positive.
As of 5pm on 1 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 28,131 have sadly died. pic.twitter.com/Feh845Dm5M
Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня
Загальна кількість випадків
Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня
Нові випадки інфікування за днями
Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня
Загальна кількість смертей від коронавірусу
Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня
Нові летальні випадки за днями
Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня
Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський заявив, що в Україні можна було ввести суворий карантин для людей похилого віку, який би не стосувався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.
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