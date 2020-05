Третя в світовому антирейтингу: в Великобританії різко зросла кількість жертв COVID-19

У Великобританії 2 травня кількість померлих від коронавірусу COVID-19 перевищила 28 тис. осіб.

Про це заявляється в звіті Міністерства охорони здоров'я Сполученого Королівства. Дані були опубліковані відомством у Twitter.

За останню добу в країні померла 621 людина (на 118 менше, ніж 1 травня). Загальна кількість жертв епідемії становить 28 131 ооба.

Зазначимо, за кількістю летальних випадків Великобританія займає третє місце в світі (після США й Італії).

Всього в країні підтверджено 182 260 випадків зараження, 4806 із них – за останню добу (четверте місце в світі після США, Іспанії та Італії).

As of 9am 2 May, there have been 1,129,907 tests, with 105,937 tests on 1 May.



825,946 people have been tested of which 182,260 tested positive.



As of 5pm on 1 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 28,131 have sadly died. pic.twitter.com/Feh845Dm5M