Третя в світовому антирейтингу: в Великобританії різко зросла кількість жертв COVID-19

У Великобританії 2 травня кількість померлих від коронавірусу COVID-19 перевищила 28 тис. осіб.

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Про це заявляється в звіті Міністерства охорони здоров'я Сполученого Королівства. Дані були опубліковані відомством у Twitter.

COVID-19 у Великобританії Колаж

За останню добу в країні померла 621 людина (на 118 менше, ніж 1 травня). Загальна кількість жертв епідемії становить 28 131 ооба.

Зазначимо, за кількістю летальних випадків Великобританія займає третє місце в світі (після США й Італії).

Всього в країні підтверджено 182 260 випадків зараження, 4806 із них – за останню добу (четверте місце в світі після США, Іспанії та Італії).

As of 9am 2 May, there have been 1,129,907 tests, with 105,937 tests on 1 May.



825,946 people have been tested of which 182,260 tested positive.



As of 5pm on 1 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 28,131 have sadly died. pic.twitter.com/Feh845Dm5M - Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 2, 2020

Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Загальна кількість випадків Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Нові випадки інфікування за днями Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Загальна кількість смертей від коронавірусу Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Нові летальні випадки за днями Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський заявив, що в Україні можна було ввести суворий карантин для людей похилого віку, який би не стосувався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.

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