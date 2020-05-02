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3 травня • оновлено в 23:00
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У Великобританії різко зросла кількість жертв COVID-19

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У Великобританії 2 травня кількість померлих від коронавірусу COVID-19 перевищила 28 тис. осіб.

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Про це заявляється в звіті Міністерства охорони здоров'я Сполученого Королівства. Дані були опубліковані відомством у Twitter.

COVID-19 у Великобританії

COVID-19 у Великобританії

Колаж

За останню добу в країні померла 621 людина (на 118 менше, ніж 1 травня). Загальна кількість жертв епідемії становить 28 131 ооба.

Зазначимо, за кількістю летальних випадків Великобританія займає третє місце в світі (після США й Італії).

Всього в країні підтверджено 182 260 випадків зараження, 4806 із них – за останню добу (четверте місце в світі після США, Іспанії та Італії).

Третя в світовому антирейтингу: в Великобританії різко зросла кількість жертв COVID-19

Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Загальна кількість випадків

Загальна кількість випадків

Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Нові випадки інфікування за днями

Нові випадки інфікування за днями

Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Загальна кількість смертей від коронавірусу

Загальна кількість смертей від коронавірусу

Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Нові летальні випадки за днями

Нові летальні випадки за днями

Скріншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський заявив, що в Україні можна було ввести суворий карантин для людей похилого віку, який би не стосувався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Теги
вірус інфекція хвороба смерть
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