COVID-19 у світі за добу заразилося понад 600 тисяч осіб: статистика на 19 листопада. Оновлюється

Олексій Тітофф Світ 05:30, 19.11.2020 Оновлено: 06:18, 19.11.2020

Станом на четвер, 19 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися 56,6 млн осіб. За минулу добу виявлено більше 611 тисячі нових заражених.

Найбільше нових заражених за день зареєстрували в США – 174 тисяч, Індії – 46 тисяч і Бразилії – 36 тис. У Європі найбільша кількість інфікованих виявили в Італії – 34 тисяч, у Франції – 28 тисяч і Росії – 21 тисяч.

Всього від коронавірусної хвороби в світі померли понад 1,3 млн пацієнтів, а одужали – майже 39 млн.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 19 листопада:

  • Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 19 883 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу. При цьому міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що епідемічна ситуація в країні стабілізувалася. Але в той же час, Польща повинна бути готова до зростання числа нових заражень COVID-19.

  • У Молдові за останню добу діагностували 1607 випадків зараження коронавірусом – це новий антирекорд у країні.

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