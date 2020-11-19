COVID-19 в світі за добу заразилося понад 600 тисяч осіб: статистика на 19 листопада. оновлюється

COVID-19 у світі за добу заразилося понад 600 тисяч осіб: статистика на 19 листопада. Оновлюється
Станом на четвер, 19 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися 56,6 млн осіб. За минулу добу виявлено більше 611 тисячі нових заражених.
Найбільше нових заражених за день зареєстрували в США – 174 тисяч, Індії – 46 тисяч і Бразилії – 36 тис. У Європі найбільша кількість інфікованих виявили в Італії – 34 тисяч, у Франції – 28 тисяч і Росії – 21 тисяч.
Всього від коронавірусної хвороби в світі померли понад 1,3 млн пацієнтів, а одужали – майже 39 млн.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 570 153 особи. Померли 10 112 пацієнтів, одужали – 259 079.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (12 млн), Індія (9 млн) і Бразилія (6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
Раніше в Україні від COVID-19 за добу померло рекордна кількість людей.
США допоможуть Україні в отриманні вакцини проти коронавірусу.
Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 19 883 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу. При цьому міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що епідемічна ситуація в країні стабілізувалася. Але в той же час, Польща повинна бути готова до зростання числа нових заражень COVID-19.