COVID-19 в світі за добу заразилося понад 600 тисяч осіб: статистика на 19 листопада. оновлюється

Станом на четвер, 19 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися 56,6 млн осіб. За минулу добу виявлено більше 611 тисячі нових заражених.

Найбільше нових заражених за день зареєстрували в США – 174 тисяч, Індії – 46 тисяч і Бразилії – 36 тис. У Європі найбільша кількість інфікованих виявили в Італії – 34 тисяч, у Франції – 28 тисяч і Росії – 21 тисяч.

Всього від коронавірусної хвороби в світі померли понад 1,3 млн пацієнтів, а одужали – майже 39 млн.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 570 153 особи. Померли 10 112 пацієнтів, одужали – 259 079.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (12 млн), Індія (9 млн) і Бразилія (6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

Раніше в Україні від COVID-19 за добу померло рекордна кількість людей.

США допоможуть Україні в отриманні вакцини проти коронавірусу.