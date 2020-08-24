COVID-19 у світі набрав обертів, понад 200 тисяч хворих за добу: статистика на 24 серпня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі станом на 24 серпня зафіксовано у 213 країнах – заразилося вже понад 23,5 мільйона людей, із них 206 тисяч тільки за минулу добу.

У Китаї вчені приступають до тестування на людях чергової потенційної вакцини від COVID-19, і навіть обіцяють запустити в продаж один із таких препаратів уже до кінця року за ціною майже $144. Водночас від коронавірусної інфекції померло 812 тисяч осіб, але більш ніж 16 млн змогли вилікуватися.

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Коронавірусом заразилося понад 23,5 млн осіб в світі (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності на COVID-19 (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні на COVID-19 захворіло 104 958 осіб. Помер 2271 пацієнт, одужали – 52 235 .

Країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (більше 5,8 млн), Бразилія (понад 3,6 млн) та Індія (більш ніж 3,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 28 місце.

У ВООЗ пояснюють, що збільшення випадків інфікування COVID-19 пов'язано з поліпшенням і розширенням діагностики, й вважають, що другої його хвилі можна уникнути.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 24 серпня:

06:00 – У Бразилії 494 людини стали жертвами COVID-19. За останні 24 години там зафіксували ще 23 421 новий випадок коронавірусу, передає CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

05:00 – Регулюючі органи США видали екстрений дозвіл на використання плазми крові видужалих пацієнтів для лікування хворих на коронавірус, незважаючи на відсутність випробувань, що підтверджують ефективність такої терапії, пише ВВС.

04:00 – У Китаї три дні поспіль реєструються тільки "привізні" випадки COVID-19. Як повідомляє Держкомітет зі здоров'ю КНР, за минулу добу в країні виявлено 43 нових заражених, 16 людей хворі в активній формі, 27 – у безсимптомній, летальних випадків немає.

03:00 – Багато тварин, серед яких – рідкісні види приматів і морських ссавців, можуть бути уразливі до COVID-19, вважає міжнародна група дослідників із Каліфорнійського університету в Дейвісі (США).

02:00 – Індія вийшла на перше місце антирейтингу країн за кількістю діагностованих випадків захворювання на коронавірус. Згідно з даними порталу Worldometers, за минулу добу в Індії його виявили у 70 068 чоловік.