COVID-19 у світі набирає обертів, більше 280 тис. заражених за добу: статистика на 1 серпня. Постійно оновлюється

Світ 07:29, 1.08.2020

Станом на суботу, 1 серпня, коронавірусом у світі заразилися більш 17,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 282 тис. нових інфікованих. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 70,9 тис., в Індії – 57,7 тис. і в Бразилії – 52,5 тис..

При цьому в Україні офіційно підтверджено 69 884 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 090 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 1 693 людини (+20 за добу), а 38 752 пацієнти (+598) повністю побороли хворобу.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

worldometers.info
worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

РНБО
РНБО

Головне за 1 серпня:

07:10Свою історію інфікування коронавірусом, лікування і всіх супутніх наслідків після хвороби розповіла OBOZREVATEL лікар-анестезіолог Світлана з Івано-Франківська.

01:20 – У всьому світі зафіксовано вже понад 17,7 млн випадків зараження коронавірусом. При цьому 11,1 млн пацієнтів вилікувалися і понад 680 тис. померли.

00:46 – У маленьких дітей з коронавірусом концентрація генетичного матеріалу вірусу в 10-100 разів вища, ніж у дітей більш старшого віку і дорослих. Тому відкриття шкіл може викликати новий сплеск захворюваності, сказано в дослідженні, яке опубліковано в журналі JAMA Pediatrics.

00:03 – Карантинні обмеження на контрольних пунктах в'їзду і виїзду на Донбасі залишаються в силі. Командувач ООС уточнив порядок пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування.

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