COVID-19 у світі набирає обертів, більше 280 тис. заражених за добу: статистика на 1 серпня. Постійно оновлюється

Станом на суботу, 1 серпня, коронавірусом у світі заразилися більш 17,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 282 тис. нових інфікованих. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 70,9 тис., в Індії – 57,7 тис. і в Бразилії – 52,5 тис..

При цьому в Україні офіційно підтверджено 69 884 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 090 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 1 693 людини (+20 за добу), а 38 752 пацієнти (+598) повністю побороли хворобу.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

worldometers.info

worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 69 884 осіб. Померли 1 693 пацієнти, одужали – 38 752.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,7 млн), Бразилія (понад 2,6 млн) і Індія (майже 1,7 млн).

Україна розділена на чотири карантинні зони – "зелену", "помаранчеву", "жовту" і "червону".

Вчені з Великобританії стверджують, що коронавірус може викликати проблеми зі слухом.

РНБО

РНБО

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