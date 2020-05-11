Летальність від коронавірусу COVID-19 у США склала 1,3% – у десять разів більше, ніж від сезонного грипу.

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Розрахунки були зроблені вченими на чолі з доктором Анірбаном Басу, професором кафедри фармації Вашингтонського університету в Сієтлі, повідомляє Daily Mail. При цьому ВООЗ спочатку прогнозував летальність в Америці на рівні 2%.

Пандемія COVID-19

За даними дослідження, цього року в США може трапитися майже 500 000 смертей, якщо COVID-19 заразяться стільки ж американців, скільки грипом у минулому році.

Протягом останнього сезону грипу смертність від нього становила близько 0,1%, загинули близько 34 200 осіб. За даними на 11 травня у Штатах померло вже понад 81 тисяча інфікованих коронавірусом.

У розрахунках експертів також вказується, що у 116 округах 33 штатів рівень смертності від COVID-19 коливався від 0,5 до 3,6%.

Daily Mail

Daily Mail

При цьому дослідники не включали в розрахунки даних про пацієнтів із COVID-19, які не мали важких симптомів інфекції.

Карта поширення коронавірусу у світі:

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