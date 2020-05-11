Головна Новини
12 травня • оновлено в 01:54
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

COVID-19 у США смертельніший за грип у десять разів – вчені

1.8т
Читати матеріал російською

Летальність від коронавірусу COVID-19 у США склала 1,3% – у десять разів більше, ніж від сезонного грипу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Розрахунки були зроблені вченими на чолі з доктором Анірбаном Басу, професором кафедри фармації Вашингтонського університету в Сієтлі, повідомляє Daily Mail. При цьому ВООЗ спочатку прогнозував летальність в Америці на рівні 2%.

Пандемія COVID-19

Пандемія COVID-19

За даними дослідження, в цьому році в США може статися майже 500 000 смертей, якщо COVID-19 заразяться стільки ж американців, скільки грипом у минулому році.

Протягом останнього сезону грипу смертність від нього становила близько 0,1%, загинули близько 34 200 осіб. За даними на 11 травня в Штатах померло вже більше 81 тисячі інфікованих коронавірусом.

У розрахунках експертів також вказується, що в 116 округах 33 штатів рівень смертності від COVID-19 коливався від 0,5 до 3,6%.

Смертельніший за грип у десять разів! Вчені поділилися тривожними даними про COVID-19

Daily Mail

Смертельніший за грип у десять разів! Вчені поділилися тривожними даними про COVID-19

Daily Mail

При цьому дослідники не включали в розрахунки даних про пацієнтів із COVID-19, які не мали важких симптомів інфекції.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 11 травня послабили карантин, і в деяких містах люди масово вийшли на вулиці без масок і соціальної дистанції. З'явилися фото та відео.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Теги
грип та ГРВІ смерть хвороба інфекція карантин вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 15 648.

    Вилікувалися: 3288. Померли: 408.

  • У світі захворіли вже понад 4,2 млн осіб, загинули – 285 тисяч.

  • В Україні відкрилися салони краси, кафе і магазини: фоторепортаж масових гулянь.

  • Що трапиться, якщо вакцину проти коронавируса ніколи не винайдуть: вчені дали відповідь.

  • Експерти визнали закриття парків в Україні через карантин фікцією.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги