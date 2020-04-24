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24 квітня • оновлено в 11:01
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COVID-19 у США може спричинити спалах ВІЛ: медики забили на сполох

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Пандемія коронавірусу може призвести в США до спалаху захворювань, які передаються статевим шляхом, та збільшення кількості зараження ВІЛ через те, що всі медичні ресурси спрямовані на боротьбу з COVID-19.

Як повідомляє The Hill, за час пандемії доступ до тестування на ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом, значно зменшився – 2200 фахівців із цих захворювань залучили до боротьби з коронавірусом.

Навіть більше, лікарні повідомляють про скорочення програм із протидії поширенню ВІЛ та ІПСШ. Через це експерти попереджають, що очікують значного спалаху цих захворювань. Причому рівень заражень ІПСШ є наразі рекордно високим, зростання випадків тривало пять років поспіль до 2018 року.

COVID-19 у США може спричинити спалах ВІЛ: медики забили на сполох

Водночас план президента Трампа покінчити з епідемією ВІЛ у 2030 році фактично заморожений, оскільки всі ресурси наразі спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

У 2016 році в США було зареєстровано 1,1 млн інфікованих ВІЛ віком від 13 років і більше. Щороку кількість заражених зростає на 40 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ попередили, що людство може зіткнутися зі спалахами інфекційних захворювань, як-от кір і поліомієліт, через збої в роботі служб вакцинації внаслідок пандемії коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
США
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    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

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