COVID-19 у Китаї міг з'явитися ще влітку-2019 – розслідування

Коронавірус (COVID-19), можливо, почав поширюватися в місті Ухань (Китай) ще в серпні 2019 року, що набагато раніше від заявлених даних про початок пандемії.

Дослідження провели експерти з Гарвардської медичної школи, Бостонського університету охорони здоров'я та дитячої лікарні Бостона в США. Фахівці вивчали супутникові фото парковок біля великих лікарень в Ухані в період з 9 січня 2018 року до 30 квітня 2020 року, передає Daily Mail.

Зазначається, що з серпня 2019 року на паркувальних майданчиках біля медустанов стала зростати кількість авто. Найбільше машин нарахували в грудні 2019 року.

COVID-19 в Китаї

Також у китайській пошуковій системі Baidu збільшилася кількість запитів "кашель і діарея". Користувачі мережі шукали такі слова приблизно за три тижні до появи підтверджених випадків COVID-19 наприкінці 2019 року.

"Ці дані справді особливо переконливі, тому що ми бачили збільшення числа людей, що шукають шлунково-кишкове захворювання – діарею. Тепер ми знаємо, що шлунково-кишкові симптоми є направду важливим маркером для COVID-19", – повідомив головний інноваційний директор Бостонської дитячої лікарні Джон Браунштейн.

За його словами, отримані дані свідчать, що вірус з'явився задовго до виявлення на ринку в Ухані.

"Хоча ми не можемо підтвердити, чи був збільшений обсяг (транспорту. – Ред.) безпосередньо пов'язаний з новим вірусом, наші дані підтверджують інші недавні роботи, які показують, що поява відбулася до ідентифікації на ринку морепродуктів "Хуанань". Ці дані також підтверджують гіпотезу про те, що вірус виник природним шляхом у Південному Китаї та потенційно вже циркулював під час появи Уханьського кластера", – додав учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виявлені нові докази того, що Китай приховував дані про заразність COVID-19.

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