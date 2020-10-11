Коронавірус набирає обертів у світі та Україні: статистика на 11 жовтня. Оновлюється
Коронавірус в Україні та світі станом на 11 жовтня зафіксовано в 213 країнах і територіях – виявлено вже понад 37,4 мільйона випадків інфікування. З них понад 383 тисячі – тільки за минулий день, що знову стало рекордом за добовим приростом.
У ВООЗ заявили, що кількість нових заражень у світі, починаючи з вересня, щодня збільшується через різке зростання хворих у Європі, що пов'язано зі збільшенням тестувань. Водночас рівень смертності від COVID-19 залишається майже незмінним.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 256 266 осіб. Померли 4887 пацієнтів, одужали – 112 570.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,9 млн), Індія (понад 7 млн) і Бразилія (більш ніж 5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 25 місце.
Від коронавірусної інфекції в світі померли понад 1 млн людей, але більше 28 млн змогли вилікуватися. Так, активними хворими залишаються трохи більше 8,2 млн осіб на планеті.
27 вересня – 305-й день з моменту виявлення коронавірусу в китайському місті Ухань і 215-й – із оголошення його ВООЗ пандемією.
Головне за 11 жовтня:
Президент США Дональд Трамп, який перехворів коронавірусною інфекцією, більше не заразний, цитує The Hill заяву його лікаря Шона Конлі. За його словами, американський лідер підходить під критерії Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) для припинення ізоляції.
В окупованому Криму і Севастополі за минулу добу підтвердили 190 нових випадків COVID-19 і сім смертей від коронавірусної інфекції. Про це повідомила в Facebook Кримська правозахисна група.
Відомий український лікар Євген Комаровський пояснив, від чого залежить тяжкість коронавірусної хвороби. Він також заявив, що футбол є найкращим способом профілактики від COVID-19.
Від коронавірусу помер 66-річний лікар-анестезіолог і реаніматолог Тернопільської центральної районної лікарні Олег Петренко. За даними управління охорони здоров'я ОДА, це вже шоста смерть медика в області від COVID-19.
У світі третій день поспіль фіксуються рекордні показники захворюваності на коронавірус – за добу ще в 383 359 пацієнтів виявили COVID-19. Про це свідчать дані на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Найбільший приріст нових випадків зараження зареєстровано в Індії – 73 272 і США – 54 232.