Коронавірус набирає обертів у світі та Україні: статистика на 11 жовтня. Оновлюється

Коронавірус в Україні та світі станом на 11 жовтня зафіксовано в 213 країнах і територіях – виявлено вже понад 37,4 мільйона випадків інфікування. З них понад 383 тисячі – тільки за минулий день, що знову стало рекордом за добовим приростом.

У ВООЗ заявили, що кількість нових заражень у світі, починаючи з вересня, щодня збільшується через різке зростання хворих у Європі, що пов'язано зі збільшенням тестувань. Водночас рівень смертності від COVID-19 залишається майже незмінним.

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У світі виявлено понад 34,4 млн випадків зараження COVID-19. Worldometers

Ситуація щодо захворюваності на COVID-19 у країнах світу. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 256 266 осіб. Померли 4887 пацієнтів, одужали – 112 570.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,9 млн), Індія (понад 7 млн) і Бразилія (більш ніж 5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 25 місце.

Від коронавірусної інфекції в світі померли понад 1 млн людей, але більше 28 млн змогли вилікуватися. Так, активними хворими залишаються трохи більше 8,2 млн осіб на планеті.

27 вересня – 305-й день з моменту виявлення коронавірусу в китайському місті Ухань і 215-й – із оголошення його ВООЗ пандемією.

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