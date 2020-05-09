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9 травня • оновлено в 07:42
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COVID-19 продовжує атакувати, число хворих зростає: статистика щодо коронавірусу на 9 травня. постійно оновлюється

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Коронавірус COVID-19 продовжує атакувати світ. За минулу добу, 8 травня, найбільше нових заражених з'явилося в Мексиці (майже 2 тисячі), Пакистані (більше тисячі) і Бразилії (більше тисячі).

Всього кількість хворих перевищила 4 млн осіб по всьому світу, загинуло більше 276 тисяч, одужали – майже 1,4 млн.

OBOZREVATEL непреривно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

COVID-19 продовжує атакувати, число хворих зростає: статистика щодо коронавірусу на 9 травня. постійно оновлюється
COVID-19 продовжує атакувати, число хворих зростає: статистика щодо коронавірусу на 9 травня. постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 14 195 осіб. Померли 361 пацієнтів, одужали – 2706.

  • По всьому світу померли вже понад 276 тисяч пацієнтів. Кількість заражених перевищила 4 млн, одужали – майже 1,4 млн.

  • В Ізраїлі заявили про створення ефективного препарату проти COVID-19.

  • У ВООЗ заявили, що не немає підтверджених даних про те, що COVID-19 почав поширюватися саме з ринку в місті Ухань, Китай.

COVID-19 продовжує атакувати, число хворих зростає: статистика щодо коронавірусу на 9 травня. постійно оновлюється
COVID-19 продовжує атакувати, число хворих зростає: статистика щодо коронавірусу на 9 травня. постійно оновлюється

Головне за 9 травня:

  • 01:35 – У Мінську під час репетиції військової техніки до параду, запланованого на День перемоги, влаштували акцію протесту. Активісти станцювали з труною, щоб привернути увагу до небезпеки відвідування масових заходів в місті 9 травня під час поширення COVID-19.

  • 00:02 – З Дохи (Катар) в Україні через карантин не можуть повернутися майже 80 громадян, у них закінчуються гроші і дію віз. Дівчина Юлія звернулася до влади з криком душі з проханням допомогти їм повернутися додому.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • У світі захворіли вже майже 4 мільйони осіб, загинули – більш 274 тисячі.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

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