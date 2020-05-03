У списку – Росія: названо 10 країн, де коронавірус бушує найсильніше

Антирейтинг країн за кількістю хворих на коронавірус COVID-19 очолили США. На другому місці Іспанія, на третьому – Італія.

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Відповідні дані опубліковані на worldometers.info на 23:00 (за київським часом) неділі, 3 травня. Китай, із якого почалася пандемія, у топ-10 країн світового антирейтингу не ввійшов, потрапивши на 11-ту сходинку.

Пандемія COVID-19

Росія ж потрапила до списку, посівши 7-ме місце з 134 687 підтвердженими діагнозами "коронавірус".

Пропонуємо ознайомитися зі свіжою статистикою:

worldometers.info

Додамо, всього в світі зафіксовано понад 3,5 млн випадків інфікування. Загинули більш як 247 тисяч осіб, вилікувалися – більш як 1,1 млн.

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії був зафіксований антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – за добу в країні підтвердили +10 633 діагнози.

В Іспанії тим часом зафіксований найнижчий показник смертності з 18 березня – 164 летальні випадки. Статистика показує, що пандемія в країні йде на спад.

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