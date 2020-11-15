COVID-19 перетнув позначку в 54 млн заражених, світ перейшов на локдаун: статистика на 15 листопада. Оновлюється

Коронавірус в світі й Україні не відступає – станом на 15 листопада він поширився загалом у 218 країнах і територіях, вразивши вже 54,3 млн жителів планети. Тільки за останню добу було діагностовано рекордних більш ніж 657 тисяч нових випадків хвороби.

Задля стримання поширення вірусу багато країн – Литва, Австрія, Бельгія, Іспанія і Великобританія перейшли на локдаун, а Латвія ввела надзвичайний стан. Польща, Румунія, Португалія, Туреччина, Італія і Німеччина посилили нацобмеження, а Чехія запровадила комендантську годину. Дещо іншим шляхом пішла українська влада і ввела карантин вихідного дня, який діятиме лише в суботу й неділю три тижні поспіль. Тоді як у Китаї, де вперше було зафіксовано COVID-19, люди вже вільно гуляють вулицями без масок і відвідують будь-які заклади – у країні за минулу добу виявили нових заражень.

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Коронавірусом у світі заразилися більш ніж 54 млн осіб Worldometers

Країни-лідери щодо поширення COVID-19 у світі Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 525 176 осіб. Померли 9508 пацієнтів, одужали – 238 811 .

Країнами-лідерами за кількістю інфікувань залишаються США (понад 11,2 млн), Індія (більш ніж 8,8 млн) і Бразилія (більше 5,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 19 місце.

Від ускладнень коронавірусу в світі померли понад 1,3 млн жителів планети, але більш ніж 37,8 млн змогли подолати хворобу. Так, активними хворими залишаються 15 млн осіб.

15 листопада – 340-й день із моменту виявлення COVID-19 у китайському місті Ухань і 250-й – з оголошення його ВООЗ пандемією.

Дані щодо коронавірусу в Україні Worldometers

Карата поширення коронавірусу в Україні Worldometers

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