COVID-19 перетнув позначку в 54 млн заражених, світ перейшов на локдаун: статистика на 15 листопада. Оновлюється
Коронавірус в світі й Україні не відступає – станом на 15 листопада він поширився загалом у 218 країнах і територіях, вразивши вже 54,3 млн жителів планети. Тільки за останню добу було діагностовано рекордних більш ніж 657 тисяч нових випадків хвороби.
Задля стримання поширення вірусу багато країн – Литва, Австрія, Бельгія, Іспанія і Великобританія перейшли на локдаун, а Латвія ввела надзвичайний стан. Польща, Румунія, Португалія, Туреччина, Італія і Німеччина посилили нацобмеження, а Чехія запровадила комендантську годину. Дещо іншим шляхом пішла українська влада і ввела карантин вихідного дня, який діятиме лише в суботу й неділю три тижні поспіль. Тоді як у Китаї, де вперше було зафіксовано COVID-19, люди вже вільно гуляють вулицями без масок і відвідують будь-які заклади – у країні за минулу добу виявили нових заражень.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 525 176 осіб. Померли 9508 пацієнтів, одужали – 238 811.
Країнами-лідерами за кількістю інфікувань залишаються США (понад 11,2 млн), Індія (більш ніж 8,8 млн) і Бразилія (більше 5,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 19 місце.
Від ускладнень коронавірусу в світі померли понад 1,3 млн жителів планети, але більш ніж 37,8 млн змогли подолати хворобу. Так, активними хворими залишаються 15 млн осіб.
15 листопада – 340-й день із моменту виявлення COVID-19 у китайському місті Ухань і 250-й – з оголошення його ВООЗ пандемією.
Міністерство охорони здоров'я Норвегії заборонило національній збірній з футболу летіти на матчі Ліги націй через загрозу заразитися COVID-19. Зі свого боку Норвезька асоціація футболу намагається оскаржити рішення відомства.
Десять осіб загинули внаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Румунії. У відділенні перебували пацієнти з новою коронавірусною інфекцією, повідомляє Reuters.
Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск, який раніше отримав неоднозначні результати експрес-тестів, повідомив у Twitter, що, "найімовірніше", хворий на COVID-19, але в легкій формі.
Лікар-імунолог Борис Донський припустив, що зараження домашньої кішки або собаки коронавірусом малоймовірно, але в Україні можливі спалахи COVID-19 на тваринницьких фермах, як це було в Данії.
В Італії за добу зареєстровано 544 летальних випадків серед осіб, інфікованих коронавірусом, що трохи менше, ніж днем раніше з 550 смертями. За даними італійського МОЗ, також у країні було виявлені 37 тис. 255 випадків захворювання, тоді як напередодні ці показники становили 40 тис. 92.
Провідна інфекціоністка МОЗ, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавіру в Україні Ольга Голубовська пояснила, що використовувати одну медичну маску декілька разів не рекомендується, оскільки вона може містити безліч збудників інфекційних захворювань.
В Австрії вводиться тотальний локдаун через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, повідомив канцлер Себастьян Курц. Як передає газета Kurier, на території країни діятиме такий само жорсткий карантин, як і навесні.
В Україні за минулий тиждень, з 9 по 13 листопада, незначно знизилися темпи поширення коронавірусу, свідчать дані Національної академії наук, яка опублікувала прогноз щодо ситуації із захворюваністю на 13-20 листопада.