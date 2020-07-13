COVID-19 перетнув позначку в 13 млн випадків: статистика на 13 липня. Постійно оновлюється
Коронавірус в Україні та світі.
Станом на понеділок, 13 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 13 млн осіб. За попередню добу було виявлено 194 667 нових інфікованих.
Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 58 тис., Індії – 29 тис., а також Бразилії – 25 тис.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Коронавірусом у світі заразилися понад 13 млн осіб
Статистика захворюваності в світі
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилася 53 521 особа. Померли 1 383 пацієнти, одужали – 26 118.
Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3,4 млн), Бразилія (понад 1,8 млн) і Індія (понад 879 тис.). Росія посідає четверте місце з 727 тис. інфікованих.
Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала пам'ятку про коронавірусну інфекцію, назвавши всі відомі способи передачі COVID-19.
Новий штам коронавірусу через мутації ДНК збільшив рівень зараження на 30%. Інфікований COVID-19 може заразити чотирьох осіб.
Карта поширення коронавірусу в Україні
Антирейтинг областей України щодо коронавірусу
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05:13 – Лікар з Ізраїлю дав відповідь, чи можна підчепити коронавірус в морській воді.
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