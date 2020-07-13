COVID-19 перетнув позначку в 13 млн випадків: статистика на 13 липня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі.

Станом на понеділок, 13 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 13 млн осіб. За попередню добу було виявлено 194 667 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 58 тис., Індії – 29 тис., а також Бразилії – 25 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом у світі заразилися понад 13 млн осіб

Статистика захворюваності в світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилася 53 521 особа. Померли 1 383 пацієнти, одужали – 26 118.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3,4 млн), Бразилія (понад 1,8 млн) і Індія (понад 879 тис.). Росія посідає четверте місце з 727 тис. інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала пам'ятку про коронавірусну інфекцію, назвавши всі відомі способи передачі COVID-19.

Новий штам коронавірусу через мутації ДНК збільшив рівень зараження на 30%. Інфікований COVID-19 може заразити чотирьох осіб.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу

Головне за 13 липня:

07:05 – Коронавірус несе фрагмент ВІЛ і швидко мутує, медики за ним не встигають, – епідеміолог.

06:42 – Вчені спростували теорію про тривалий імунітет до COVID-19, він знижується за три місяці.

06:00 – В Україні чоловіка судили через неправильно одягнену маску і відсутність рукавичок.

05:13 – Лікар з Ізраїлю дав відповідь, чи можна підчепити коронавірус в морській воді.

03:45 – OBOZREVATEL зібрав головні поради про те, як правильно носити медичну маску.

00:36 – У всьому світі зафіксували кілька випадків захворювання, схожого на хворобу Кавасакі і пов'язаного з коронавірусом, у дітей.