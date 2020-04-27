COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця

Юрій Сергієнко Світ 21:59, 27.04.2020 Оновлено: 22:02, 27.04.2020

Коронавірус COVID-19 здатний на кілька годин затримуватися в повітрі в громадських місцях або приміщеннях з поганою вентиляцією.

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До такого висновку дійшли китайські вчені, провівши дослідження в двох лікарнях міста Ухань, пише Daily Mail.

Вони виявили частинки вірусу в туалетах і роздягальнях для лікарів. При цьому поки невідомо, чи може таким чином заразитися людина.

Вчені з'ясували, що в добре провітрюваних кімнатах або ізоляційних палатах кількість частинок було зовсім невеликою, майже непомітною, проте в громадських туалетах і в приміщеннях з великим потоком людей, зокрема в роздягальнях для лікарів, його концентрація була вищою.

Раніше OBOZREVATEL писав, що подібне відкриття зробили італійські вчені, які виявили сліди РНК коронавірусу COVID-19 в найдрібніших частинках атмосфери.

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