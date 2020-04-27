COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця

Коронавірус COVID-19 здатний на кілька годин затримуватися в повітрі в громадських місцях або приміщеннях з поганою вентиляцією.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
До такого висновку дійшли китайські вчені, провівши дослідження в двох лікарнях міста Ухань, пише Daily Mail.
Вони виявили частинки вірусу в туалетах і роздягальнях для лікарів. При цьому поки невідомо, чи може таким чином заразитися людина.
Вчені з'ясували, що в добре провітрюваних кімнатах або ізоляційних палатах кількість частинок було зовсім невеликою, майже непомітною, проте в громадських туалетах і в приміщеннях з великим потоком людей, зокрема в роздягальнях для лікарів, його концентрація була вищою.
Раніше OBOZREVATEL писав, що подібне відкриття зробили італійські вчені, які виявили сліди РНК коронавірусу COVID-19 в найдрібніших частинках атмосфери.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".