COVID-19 може жити в річках десятки днів: вчені провели дослідження

COVID-19 може жити в річках до 25 днів

Коронавірус COVID-19 здатний 25 днів виживати в річковій воді, якщо її температура не буде занадто високою.

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Про це йдеться в результатах досліджень польських і британських учених, опублікованих на порталі medRxiv. Вони перевірили виживання вірусу в водоймах, куди потрапляють стічні води. Згідно з їхніми підрахунками, в особливо забруднених водоймах може міститися до 100 копій вірусу в 100 мл води.

"Ми прийшли до висновку, що вірус може залишатися стабільним у воді до 25 днів", – йдеться в дослідженні.

Вони також відзначили, що таке можливо, якщо температура води може бути досить низькою. Водночас вони припускають, що COVID-19 може жити і в морській воді.

Дослідники також назвали країни, які найбільш схильні до ризику зараження через стічні води – це Іспанія, Великобританія та Марокко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що дослідники з Німеччини перевірили, на яких поверхнях у будинках може жити COVID-19. Виявилося, що найвища концентрація вірусу присутня в стічних водах із раковин.