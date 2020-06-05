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5 червня • оновлено в 13:43
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COVID-19 може позбавити чоловіків здатності зачинати дітей - дослідження

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В ході нового дослідження вчені припустили, що коронавірус може пошкодити репродуктивну здатність навіть у чоловіків, які одужують від інфекції.

Дослідники з Університету Тафтса і Медичного коледжу Гонги в Китаї змогли знайти мало доказів наявності вірусу в яєчках у чоловіків, але вони виявили пошкодження, які можуть негативно відібитися на їх здатності зачати дітей, пише Daily Mail.

COVID-19 може позбавити чоловіків здатності зачинати дітей - дослідження

COVID-19 може позбавити чоловіків здатності зачинати дітей - дослідження

Daily Mail

Найбільш тривожні зміни, які вони виявили у чоловіків з COVID-19, стосувалися насіннєвих канальців – невеликих структур в яєчках, які виробляють і підтримують сперму. Клітини мали зміни, "роздуваються", а це значить, що вони будуть розтягнуті і деформовані.

Вчені стурбовані тим, що такі зміни можуть призвести до "можливого зниження або навіть відсутності вироблення сперматозоїдів у пацієнтів, які одужали від COVID-19", – пишуть автори статті для журналу European Eurology, яка ще не рецензована для публікації.

Як відомо, коронавірус в основному передається через краплі слини або слизу, які потрапляють в повітря від кашлю, чхання або навіть при розмові. Але зараз вчені намагаються з'ясувати, чи може він передаватися статевим шляхом.

До теперішнього часу дослідження не виявили вірусу в спермі або вагінальный рідині, але оскільки деякі клітини в яєчках мають такі ж рецептори, як і ті, що дозволяють вірусу атакувати клітини легенів, чоловікам порадили поки не здавати сперму.

Як писав OBOZREVATEL, європейські вчені виявили біологічні маркери, які вказують на ступінь тяжкості захворювання COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Теги
чоловік вірус
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