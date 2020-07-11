COVID-19 може передаватися через імпортні продукти: заява Китаю

Уряд Китаю стурбований тим, що коронавірус (COVID-19) може поширюватися через імпортну їжу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє AP, після спалаху на великому оптовому ринку "Сіньфаді" в Пекіні влада почала посилено перевіряти всі надходження продуктів харчування. 10 липня митники заявили про припинення імпорту від трьох еквадорських виробників креветок, оскільки дослідження підтвердили наявність коронавірусу в їх поставках.

Вірус SARS-CoV-2 виявили на зовнішній упаковці відправлення, тоді як у внутрішній упаковці і креветках ознак вірусу не було. Продукти від трьох компаній, отримані після 12 березня, наказали повернути або знищити.

11 липня материковий Китай повідомив про два нові випадки активної форми COVID-19. При цьому обидва пацієнти заразилися за кордоном.

У Пекіні вже п'ять днів поспіль не виявляють жодного нового інфікованого. Тому людей з високої групи ризику, які з 11 червня перебували на карантині, тепер поступово звільняють від обмежень. У п'ятницю 12 пацієнтів виписали з лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в пекінському районі Фентай через спалах коронавірусу на оптовому ринку вводили режим воєнного часу.