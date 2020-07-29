COVID-19 міг перейти до людини ще в 2012 році: з'явилися докази

Учені з'ясували, що вірус, схожий на SARS-CoV-2, могли знайти ще в 2012 році – ним могли заразитися шість шахтарів, троє з яких померли.

До такого висновку прийшли вчені Джонатан Летем і Еллісон Вілсон, – учасники незалежного проєкту Bioscience Resource Project, створеного для агрегації наукової інформації, які провели відповідне дослідження, передають "Известия". Учені взяли за основу магістерську роботу Лі Сюя (Li Xue) з Медичного університету Кунь Міна (Kun Ming Medical University), яку вони перевели з китайської на англійську мову.

Дисертація описує шість випадків розвитку пневмонії невідомого походження. Усі симптоми збігаються з COVID-19 – сухий кашель, дихальна недостатність, ГРДС (гострий респіраторний дистрес-синдром. – Ред.), Підвищений тромбоутворення і т. Д.

У своїй роботі вчений зробив висновок: "В Інституті зоології Кунь Мін ми підтвердили, що шість пацієнтів зазнали впливу вірусу китайського рудого підковообразного кажана".

У свою чергу, Летем і Еллісон заявили, що в організмах шахтарів був вірус, який пізніше перетворився в SARS-CoV-2.

"По-перше, ми припускаємо, що в організмах шахтарів RaTG13 (найбільш генетично близький до нового коронавірусу зразок, знайдений до теперішнього часу) або дуже схожий вірус перетворився в SARS-CoV-2, незвично патогенний коронавірус, високо адаптований для людини. По-друге, лабораторія Ши (Ши Чженлі – співробітник Інституту вірусології Ухань) використовувала медичні зразки, взяті у шахтарів. Саме цей адаптований до людини вірус, тепер відомий як SARS-CoV-2, втік з Уханьскої лабораторії в 2019 році ї", – сказано у висновках вчених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені простежили шлях розвитку коронавірусу і з'ясували, що він ніким не помічений десятиліттями міг переноситися кажанами.