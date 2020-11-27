Лукашенко в лікарні Мінська сказав хворому на COVID-19, що "такі бастувати не будуть". Відео

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 листопада відвідав 6-ту лікарню Мінська, де поспілкувався з інфікованими COVID-19 пацієнтами.

Фото політика в медустанові, а також відео розмови Лукашенка з хворими опублікував "Пул Первого" в Telegram (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Лікарі показали Лукашенку знімки легень після коронавірусу Telegram / Пул Первого

На записі видно, що Лукашенко сидів на ліжку інфікованого та тримав свою руку на його спині. Пацієнти в цей час лежали на животі (очевидно, щоб полегшити дихання).

Один із медиків сказав, що їм треба працювати (початок розмови на відео не потрапив). У відповідь політик пожартував: "Так страйк, чого ви! Побудьте". Якийсь чоловік відповів, що вони страйків "не розуміють".

"Я кажу: люди, які перехворіли, вже ніколи не страйкуватимуть", – сказав Лукашенко.

Лукашенко в мінській лікарні Telegram / Пул Первого

Лукашенко в палаті Telegram / Пул Первого

Портал TUT.BY зазначив, що раніше політик у масці не з'являвся. Однак у лікарні він кілька разів знехтував правилами носіння пов'язки: зрушив її на підборіддя, а потім повернув на місце, торкаючись передньої поверхні необробленими антисептиком руками.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що заразився коронавірусом, але переніс хворобу "на ногах".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що нинішню Конституцію Білорусі "не можна віддавати незнайомому президенту".

Після виборів президента в Білорусі почалися масові протести проти результатів, а більшість країн світу не визнала легітимність Лукашенка на посаді глави держави.