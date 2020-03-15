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15 березня • оновлено в 23:38
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Королеву Єлизавету II вирішили ізолювати через COVID-19: ЗМІ дізналися секретний план

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Королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп через пандемію коронавірусу COVID-19 можуть відправитися на карантин.

Про це пише газета The Sun, посилаючись на близькі до королівської сім'ї джерела. У матеріалі наголошується, що королеві 93, а її чоловікові 98 років. COVID-19 особливо небезпечний для людей похилого віку.

"Було вирішено, що краще перевезти королеву в інше місце. Багато хто в її оточенні трохи панікує через коронавірус. У палаці постійно з'являються відвідувачі – політики та високопоставлені особи з усього світу. До останнього часу Її Величність проводила багато зустрічей", – сказали журналістам у палаці.

Єлизавета II та її чоловік принц Філіп

Єлизавета II та її чоловік принц Філіп

bazaar.ru

Поки що королева Великобританії перебуває у Віндзорському замку, розташованому в графстві Беркшир. Туди вона переїхала, покинувши свою офіційну лондонську резиденцію – Букінгемський палац.

Уряд вирішив, що при загрозі зараження сім'ю перевезуть на карантин у королівський маєток Сандрінгем.

Також обговорюють скасування трьох традиційних чаювань у саду Букінгемського палацу, які в цьому році повинні були відбутися в кінці травня, і інших громадських заходів.

Карта поширення COVID-19 в світі:

Як писав OBOZREVATEL, недавно Єлизавета II вперше за десять років провела традиційне вручення нагород у Букінгемському палаці в рукавичках. Ймовірно, вона вирішила приховати руки і тим самим убезпечити себе від поширюваного по всьому світу COVID-19.

Раніше в лондонській школі Thomas's Battersea, де вчаться діти герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон і принца Вільяма, був оголошений карантин через загрозу коронавірусу.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
Теги
карантин хвороба
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