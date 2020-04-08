Звинуватили у брехні про пандемію: Китай виправдався звітом, де приховав скандальні факти

У Китаї після звинувачень у брехні про пандемію коронавірусу COVID-19 опублікували 37-сторінковий звіт, у якому, однак, замовчується низка скандальних фактів.

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Про це пише Daily Mail. Вказується, що хронологію боротьби з пандемією оприлюднило офіційне інформаційне агентство КНР "Сіньхуа".

У документі заявляється, що країна "ділиться інформацією і просуває міжнародне співробітництво" в боротьбі з COVID-19.

Документ, як передає "Сіньхуа", описує "основні факти і заходи, вжиті Китаєм" для стримування інфекції. Зокрема, він схвалює все, що було зроблено президентом Сі Цзіньпіном та іншими комуністичними лідерами.

"Тим не менше, в гігантському звіті не враховані деякі з найбільш важливих подій кризи в галузі охорони здоров'я, кожна з яких зіграла вирішальну роль у розвитку глобальної надзвичайної ситуації", – пише Daily Mail.

Китай замовчав правду в звіті про боротьбу з пандемією Колаж

Зокрема, в звіті не згадані історії про вісім медичних працівників з Уханя, які в кінці грудня забили тривогу з приводу COVID-19. Медики були звинувачені в розповсюдженні фейків і отримали догану з боку поліції.

Найвідомішим із них був доктор Лі Венлян, який помер від коронавірусу 7 лютого. Ще 30 грудня 34-річний чоловік розмістив повідомлення в чаті в соціальній мережі, якою користувалися місцеві медики, попереджаючи їх про "атипову пневмонію на ринку морепродуктів в Ухані". Це сталося за три тижні до того, як Ухань "закрили" через масовий спалах хвороби.

У звіті йдеться, що: "Уханьське бюро громадської безпеки вирішило відкликати попередній лист із доганою і принесло вибачення родині Лі за помилку".

Доктор Лі Венлян, який загинув від COVID-19 Daily Mail

Доктор Лі Венлян, який загинув від COVID-19 Daily Mail

У хронології також не згадується оптовий ринок морепродуктів Huanan, який багато дослідників пов'язують із початком пандемії.

Раніше Уханьська муніципальна комісія з охорони здоров'я інформувала, що станом на 31 грудня на ринку було виявлено 27 випадків хвороби.

Однак, у деяких інших звітах висловлювалося припущення, що "нульовий" пацієнт не мав зв'язку з ринком. Тим не менше, ринок був закритий 1 січня.

26 січня в "Сіньхуа" повідомляли, що дослідження, проведене Китайським центром із контролю і профілактики захворювань (CDC), встановило: коронавірус передала людині дика тварина, що продавалася як їжа на ринку.

У новому звіті під 26 січня згаданий Ма Сяовей, глава Китайської національної комісії з охорони здоров'я, який заявив, що "джерело інфекції ще не знайдене і необхідні дослідження, щоб зрозуміти його патогенність".

Китайських чиновників також звинуватили в тому, що вони наказали лабораторіям припинити тестування та знищити всі зразки коронавірусу на ранніх стадіях спалаху.

Так, 1 січня офіційні особи з комісії з охорони здоров'я провінції Хубей підписали розпорядження щодо деяких генних лабораторій, які ще 27 грудня визначили новий штам SARS-подібного коронавірусу. Відповідне розслідування було опубліковано провідною пекінською медіа-групою Caixin. Цих даних у хронології "Сіньхуа" немає.

Також залишається загадкою, коли президент Китаю Сі Цзіньпін вперше дізнався і заговорив про спалах.

У хронології, а також у багатьох повідомленнях державних ЗМІ стверджувалося, що він "дав вказівку щодо протидії епідемії, коли головував на засіданні Постійного комітету Політбюро ЦК КПК" 7 січня.

Проте розслідування державних документів і офіційних звітів показує, що його промова не згадувалася в жодних зведеннях до 15 лютого, що було рідкістю для китайської пропаганди, особливо щодо президента.

"Сіньхуа" 7 січня публікувало новину про політичну зустріч під назвою "Сі Цзіньпін провів зустріч із керівництвом КПК". У тексті не йшлося про вірусну пневмонію в Ухані.

Президент КНР Сі Цзіньпін Daily Mail

Також не повідомляється про нові випадки захворювання між 6 і 17 січня, коли у місті проводилася серія важливих політичних зустрічей, відомих як "дві сесії". У конференціях взяли участь близько 700 чиновників, законодавців і представників уряду.

До 5 січня міська комісія з охорони здоров'я зареєструвала 59 випадків захворювання і жодної смерті.

"Ці 12 днів були б критично важливі для запобігання поширенню вірусу, але офіційні особи або повідомляли про відсутність нових випадків, або не випускали щоденні оновлення", – зазначили в Daily Mail.

"Так, Ухань, місто з населенням 11 мільйонів осіб, пропустило ключові 12 днів, щоб не допустити подальшого поширення епідемічної хвороби", – критикувала уряд шанхайська газета Yicai в статті від 1 лютого.

В офіційному звіті за цей період ідеться тільки про дії і реакцію влади на спалах хвороби (наприклад, описано виділення першого нового штаму коронавірусу, розробку наборів для тестування і заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я про хворобу). Самої статистики захворюваності немає.

Крім того, 18 січня, коли вже було відомо про хворобу, представники громади в Ухані організували великий банкет, запросивши понад 40 тисяч сімей на місячний Новий рік. У хронології цей момент не описується.

Святкування Нового року 18 січня в Ухані Daily Mail

Немає в звіті і гучного інтерв'ю мера Уханя Чжоу Сяньвана. Він зізнався, що його команда не надала інформацію про ситуацію "вчасно".

За його словами, близько п'яти мільйонів жителів Уханя покинули місто, перш ніж 23 січня було зупинено всі види транспорту. Мер сказав, що ці люди поїхали через місячний Новий рік, а також через "громадську думку". Коли місто "закрили", в ньому перебувало дев'ять мільйонів осіб, сказав чиновник.

Мер Уханя Чжоу Сяньвань дає інтерв'ю CCTV Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL:

Міністри уряду Великобританії вимагають перегляду відносин із Китаєм на тлі розповсюджуваної офіційним Пекіном дезінформації про пандемію. Статистика Китаю про кількість випадків зараження може бути занижена в 15-40 разів.

Крім того, жителі китайського Уханя, який був епіцентром COVID-19, вважають, що кількість смертей набагато більше показника, заявленого владою. Вони підрахували, що вірус забрав життя 42 тисяч осіб.

Про брехню Китаю про пандемію також заявила розвідка США.

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