Канада схвалила вакцину проти COVID-19 і назвала її безпечною

У Канаді схвалили вакцину проти COVID-19 від компаній Pfizer та BioNTech і дозволили застосовувати її на території країни.

Федеральне агентство охорони здоров'я заявило, що після "всеосяжного незалежного розгляду даних" прийшло до висновку: "вакцина Pfizer-BioNTech відповідає обов'язковим вимогам відомства для використання в Канаді в плані безпеки, ефективності та якості", передає CTV News.

Країна сподівається отримати перші партії препарату в понеділок, 14 грудня. Вакцинацію в цьому випадку можуть почати вже з середині тижня.

Медики запевняють, що процес оцінки вакцини був надійним. Згідно з контрактом, компанії-розробники продовжать надавати інформацію про препарат канадській владі.

Раніше віце-президент із питань логістики та операційної діяльності Агентства громадського здоров'я Канади Дені Форт розповів, що в країну в тестовому режимі направили термоконтейнери, якими згодом планують транспортувати вакцину. Всередині знаходиться датчики температури, що ведуть постійні записи. Це допоможе проаналізувати, якими були температурні умови під час усієї подорожі, передає "Укрінформ". Також у країні продовжують навчати персонал, який буде обслуговувати вантаж.

За даними статистичного сайту Worldometers, у Канаді на 9 грудня зафіксували 433 242 випадків коронавірусу, летальних – 12 954. Захворюваність у країні зростає:

Нагадаємо, що останнім часом світ активно готується робити щеплення проти COVID-19. OBOZREVATEL розібрався, коли вакцина буде доступна в Україні і хто її отримає.

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