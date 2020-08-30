COVID-19 із новою силою розгулявся у світі та Україні: статистика на 30 серпня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі станом на 30 серпня зафіксовано в 216 країнах і територіях – заразилося вже понад 25 мільйонів людей, із них більш ніж 256 тисяч – тільки за минулу добу.

У західній півкулі захворюваність на COVID-19 знижується, а в східній – різко зростає. Останнім часом серйозні спалахи фіксуються в Індії, а серед європейських країн – у Франції, Україні та Іспанії. Експерти пояснюють це зокрема і збільшеним охопленням тестувань у деяких державах.

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Коронавірусом заразилося понад 26 млн осіб у світі (worldometers.info)

Рейтинг країн щодо захворюваності на COVID-19 (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилося 116 978 осіб. Померло 2492 пацієнти, одужало – 56 138.

Країнами-лідерами за кількістю інфікувань залишаються США (більше 6,1 млн), Бразилія (більш ніж 3,8 млн) та Індія (понад 3,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 26 місце.

У деяких країнах продовжують заявляти про випадки повторного зараження COVID-19 серед тих, хто вилікувався від нього.

Від коронавірусної інфекції в світі померло біліше 844 тисяч осіб, але понад 17,4 млн змогли вилікуватися. Так, активними хворими зараз залишаються приблизно 7 млн людей на планеті.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні станом на 30 серпня (covid19.rnbo.gov.ua)

06:50 – Влада Угорщини закриває кордони країни, щоб стримати поширення COVID-19. Так, із 1 вересня іноземці впродовж щонайменше місяця не зможуть в'їхати в країну. Угорці ж повинні надати два негативні тести або провести 14 днів на карантині.

06:00 – Глава парламентської фракції "Слуга народу" в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що влада не буде йти за сценарієм повного зупинення економіки в разі другої хвилі коронавірусу. За його словами, у держави немає ресурсів, щоб "просто всіх посадити вдома і платити допомогу".

05:00 – У Римі мігранти з Нігерії, яких помістили у військовий госпіталь через зараження коронавірусом, накинулися на місцевих медиків і спробували втекти. Пацієнти розмахували кулаками й кусалися. В бійці постраждали не тільки лікарі, а й військові, повідомляють місцеві ЗМІ.

04:00 – Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець вилікувалася від коронавірусу. Вона розповіла, що зробила тест на COVID-19, який показав негативний результат.

02:00 – Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ від спецслужб отримує дані про реальну картину щодо спалахів коронавірусу і статистики захворюваності на окупованих територіях України.