Як навесні: лікарні в Італії знову переповнені хворими на COVID-19. Опубліковані фото

В Італії через високий рівень захворюваності на COVID-19 і велику кількість госпіталізованих перевантажена система лікарень.

Так, у деяких медустановах пацієнти отримують кисневу терапію прямо в коридорі, оскільки в країні не вистачає лікарняних ліжок. Про це повідомило видання Daily Mail.

У мережі також з'явилися фото з переповненої лікарні в регіоні П'ємонт на північно-заході країни.

Коридори лікарні заповнені Daily Mail

В Італії не вистачає місць у лікарнях Daily Mail

Лікарня для пацієнтів із COVID-19 в Італії Daily Mail

Через другу хвилю інфекції влада поділили країну на три зони карантину залежно від ситуації з коронавірусом. Там, де статистика найвища, введено жорсткі обмеження.

Водночас Італія схвалила новий пакет допомоги, щоб пом'якшити удар по економіці від карантину. Заходи, узгоджені владою, оцінюються в 2,9 мільярда євро (3,4 мільярда доларів).

Пакет відкладає деякі податкові виплати, збільшує трансферти підприємствам, що працюють у регіонах, класифікованих як "червоні" або "помаранчеві", які зазнали найсуворіших обмежень. Також передбачено кошти на догляд за дитиною або відпустку на роботі для батьків, які не можуть працювати віддалено.

Зазначимо, в Італії 7 листопада зареєстрували 39 811 нових випадків зараження коронавірусом, що стало найвищим показником у країні.

8 листопада загальна кількість хворих італійців виросла на 32 616.

Всього в країні зафікіровано 935 104 випадків COVID-19, серед яких летальних 41 394.

Статистика на 8 листопада worldometers.info

Динаміка нових хворих worldometers.info

Летальні випадки worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав новий декрет із правилами соціальної поведінки для обмеження пандемії COVID-19, згідно з яким вводиться комендантська година й поділ країни на три карантинні зони.