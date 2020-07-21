COVID-19 інфіковані близько 15 млн по всьому світу: статистика на 21 липня. постійно оновлюється

Станом на вівторок, 21 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися близько 15 млн осіб. За попередню добу було виявлено 205 348 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 62 тис., Індії – 36 тис., а також Бразилії – 21 тис.

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Коронавірусом у світі заразилися близько 15 млн осіб (worldometers.info)

Статистика щодо захворюваності на COVID-19 у світі (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилося 59 493 особи. Померли 1498 пацієнтів, одужали – 31439.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3,9 млн), Бразилія (більш 2,1 млн) та Індія (понад 1 млн).

У Великобританії повідомили про успішність перших випробувань на людях нової вакцини від COVID-19, яку розробили в Оксфордському університеті і в компанії AstraZeneca.

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу (сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 21 липня:

07:33 – Міністр освіти Бразилії Мілтон Рібейру і міністр з цивільних прав Онікс Лоренцоні заразилися коронавірусом. Про це політики повідомили на своїх сторінках в Twitter.

07:15 – Надмірний відпочинок на сонці небезпечний з точки зору COVID-19.

05:30 – Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що карантинні обмеження можуть допомогти зменшити кількість випадків передачі коронавірусної інфекції, але не зупинять пандемію.