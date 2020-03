Всесвітня організація охорони здоров'я порадила країнам дотримуватися стратегії стримування нового китайського коронавірусу, оскільки пандемія COVID-19 піддається контролю.

Про це в понеділок, 16 березня, під час брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Як зазначив він, найближчі дні, тижні та місяці "стануть перевіркою нашої рішучості, нашої довіри до науки і солідарності".

"Кризи типу COVID-19 мають тенденцію виявляти найкраще і найгірше в людстві", – сказав доктор.

"Цей дивовижний дух людської солідарності має стати ще більш заразливим, ніж сам коронавірус. Хоча нам, можливо, доведеться деякий час фізично відокремитися одне від одного, ми можемо об'єднатися так, як ніколи раніше", – додав він.

Гебреєсус також підкреслив: "Ми всі разом. І ми можемо домогтися успіху тільки разом".

Він заявив, що ВООЗ вдячна за те, "як різні верстви суспільства об'єднуються", вказавши на акцію #SafeHands, під час якої користувачі мережі, в тому числі й знаменитості, нагадують про важливість гігієни в боротьбі з коронавірусом і демонструють, як правильно мити руки.

Повне відео брифінгу ВООЗ:

"We're all in this together. And we can only succeed together" - @DrTedros # COVID19 #coronavirus