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6 травня • оновлено в 23:28
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Трамп заявив, що COVID-19 для США гірше, ніж Перл-Харбор і 11 вересня

1.3т
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Пандемія коронавірусу COVID-19 вразила США сильніше, ніж атака на Перл-Харбор під час Другої світової війни й теракти 11 вересня 2001 року.

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Таку заяву в середу, 6 травня, під час пресконференції в Білому домі зробив американський президент Дональд Трамп, передає AFP. Він зазначив, що "подібної атаки ніколи не було".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колаж

"Ми пережили найгіршу атаку, яка коли-небудь була в нашій країні. Це гірше, ніж Перл-Харбор. Це гірше, ніж [атака на] Всесвітній торговий центр", – сказав глава країни про COVID-19, додавши, що цього не повинно було статися.

Додамо: США залишаються лідером серед країн за кількістю інфікованих COVID-19 і загиблих.

За даними на вечір 6 травня в Америці зафіксовано понад 1,25 млн випадків захворювання, серед яких понад 73 тисячі летальні.

Карта поширення коронавірусу в світі:

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
інфекція хвороба вірус
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